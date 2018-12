C’est la plus ancienne course de vélo sur neige de Suisse et elle célébrait ce lundi sa 30e édition. Le principe du « Grand Prix de la Saint-Sylvestre » de Villars-sur-Ollon (VD) est simple : « Il s’agit de bien finir l’année en se mettant en bas la dérupe à vélo», résume Olivier Grissen, membre de « la Meute », une bande de potes du cru férus de VTT qui a repris l’organisation de l’évènement voici cinq ans. Cette obscure sentence en patois vaudois signifie grosso modo qu’il s’agit de « descendre droit dans la pente ».

Cette compétition aussi déjantée que mythique proposait en effet comme de coutume à 153 « riders » de dévaler depuis le sommet des télécabines du Roc d’Orsay jusqu’au centre de la station sur une piste affichant par endroit 35 degrés. Soit un itinéraire de 7 km et 700m de dénivelé légèrement modifié sur la fin à cause du manque de neige. Les plus audacieux y affichèrent des pointes flirtant avec les 70km/h ! Daniel Groux, Morgien de 26 ans et son ami Bryan Gautschi, Collombeyroud de 23 ans, sont de cette trempe. Ces passionnés nous expliquent les rudiments de ce pilotage sur neige « souvent aléatoire », lesquels se résument à « freiner le moins possible », « partir en tête de peloton pour ne pas être happés dans les rails creusés par ses prédécesseurs », « rester sur l’arrière pour que sa roue avant ne se plante pas subitement dans la neige imposant un ‘’soleil’’ » ou encore « rétablir l’équilibre avec ses jambes si nécessaire. »

Fun mais risqué

Les chutes furent légion cette année encore mais heureusement sans gravité. Laeven Dubey, son compère Adrien Bielmann et Jess Manfiotto, la chérie de ce dernier, tous trois de Penthalaz (VD), ne furent pas épargnés. Le duo avait soudé deux vieux VTT aux pneus craquelés, côte à côte par le tube horizontal. Ils étaient déguisés en cerfs et tractaient derrière eux leur amie, grimée en mère Noël. Au rayon des nombreux autres déguisés, on trouvait pêle-mêle : Mario et Luigi, Batman, Tigrou ou encore, actualité oblige, deux gilets jaunes prénommés Gilles et John. L’ambiance était donc comme il se devait à la franche déconnade on l’aura compris…

Seule une poignée d’impressionnantes têtes brulées prirent les choses très au sérieux cependant. Certaines de leur monture valait plus de 10'000 francs et leur permirent de rallier Villars en une dizaine de minutes seulement. Ces « pros » chevauchaient immanquablement un vélo tout suspendu, avec freins à disques, monoplateau et équipés de pneux spécial boue pour plus d’accroche. Au niveau équipement de sécurité, ces habitués arboraient protège-tibias, genouillères, plastron, protection dorsale, casque intégral et masque. « Car si c’est une course fun marquant la fin de saison dans la bonne humeur, les chutes peuvent y faire bien mal », prévenait Giovanni Bitto en vieil habitué avant le départ. Le Montheysan de 33 ans participait avec sa femme, son fils, son neveu et son beau-papa avec pour ambition que personne ne finisse à l’hôpital. Ce vœu de fin d’année fut exaucé.

D'autres courses en vue

Celui d’Emilie Bessard aussi. Cette Française de 17 ans était venu rider depuis Orgelet en Franche-Comté voisine. Elle était l’une des rares filles à oser s’aligner sur la course. Elle rêvait de participer au « Grand Prix de la Saint-Sylvestre » depuis quelques années. C’est désormais chose faite. Prochaines occasions pour elle et tous les autres de regoûter à cette « adrénaline neigeuse si particulière » : le 10 mars prochain avec le Razor snowbike de Châtel (F) ou encore le 16 mars avec le légendaire Glacier Bike Downhill de Saas-Fee (VS). (Le Matin)