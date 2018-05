Les autorités lucernoises veulent toujours retrouver le violeur d'Emmen, qui avait laissé une jeune femme de 26 ans tétraplégique. Elles comptaient beaucoup pour y arriver sur le dernier échantillon d'ADN qu'elles ont reçu de Grèce, raconte la Luzerner Zeitung dans son édition du 8 mai 2018.

«Le Ministère public lucernois est enfin parvenu à obtenir cet échantillon après de nombreuses demandes», a confirmé le porte-parole Simon Kopp. Mais les résultats sont négatifs, comme l'ont reconnu les autorités. «L'homme dont l'échantillon a été prélevé en Grèce n'est pas le violeur», a déclaré le Ministère public dans un communiqué mardi matin.

La police espère ainsi mettre la main sur l'auteur du viol d'une cycliste le 21 juillet 2015. Elle avait interrogé plus de 10'000 hommes et récolté des échantillons d'ADN de plus de 400 personnes, mais aucun d'entre eux ne correspondait avec celui enregistré sur place. Les relevés téléphoniques et témoignages de la population ne s'étaient pas révélés plus fructueux.

(nxp)