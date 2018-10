Tout porte à croire que la jeune Bâloise était en état de choc durant son agression. Dans de telles situations, les victimes sont dans l'incapacité de se défendre en criant ou en repoussant les agresseurs. Selon une étude réalisée par l'institut suédois Karolinska et le South General Hospital de Stockholm, datant de 2017, ce comportement est d'ailleurs plus typique que celui qui consiste à opposer activement de la résistance. Sur les 298 femmes victimes de viol prises en compte par l'étude, plus de deux tiers affirment ne pas avoir pu bouger au moment de l'agression.

C'est le cauchemar de toutes les femmes: une Alémanique a été violée à la tombée de la nuit, vendredi à Bâle. L'agression a été perpétrée par deux hommes, informe le Ministère public.

Au alentours de 18h-19h, la victime s'est installée au bord du Rhin avec une amie afin de profiter des derniers rayons de soleil. Selon la justice, de nombreuses autres personnes se trouvaient alors dans les environs, probablement pour les mêmes raisons.

Quand son amie est rentrée à la maison, la jeune Bâloise est restée encore un petit moment assise au bord de l'eau. Or après quelques minutes, deux hommes se sont approchés d'elle et ont essayé d'engager la conversation. Lorsqu'elle a voulu s'en aller, ils lui ont barré le passage. L'un des individus l'a alors retenue tandis que l'autre l'a violée, écrit «20 Minuten».

Pas en mesure de se faire remarquer

Personne ne semble avoir vu l'agression, malgré le fait que des passants se trouvaient à quelques mètres et que le ferry circulait encore sur le Rhin. «La jeune femme n'a pas été mesure de se faire remarquer», explique le commissaire Peter Gill. Selon lui, ce genre de comportement n'est pas inhabituel lors d'un viol (lire encadré).

Une fois au poste de police, la victime est parvenue à décrire les deux agresseurs. Selon elle, ils parlaient allemand. L'un des hommes avait environ 1m85, une stature normale et la peau claire. Il avait par ailleurs un nez plutôt grand, de grands pieds, et des cheveux courts et foncés. Son complice était un peu plus petit, de stature forte. Il avait le visage rond et des cheveux bruns. Au moment des faits, il portait un t-shirt rouge et une veste noire. (Le Matin)