La police bernoise a bouclé son enquête sur la manifestation de Turcs et une contre-manifestation de Kurdes qui avaient dégénéré en violences en septembre 2015 à Berne, provoquant une vingtaine de blessés. Elle a identifié 96 suspects.

Ces personnes identifiées ont été dénoncées aux autorités, ont indiqué jeudi le parquet régional de Berne-Mittelland et la police cantonale bernoise. Elles sont accusées de lésions corporelles, d'atteinte à la paix ou d'agressions. Le ministère public procède actuellement à l'acte d'accusation final.

Les enquêteurs ont évalué plus de 130 séquences vidéo et plus de 300 photos pour documenter, assigner et identifier les crimes, précisent les mêmes sources. Ils estiment qu'environ 137 personnes ont commis des crimes. A ce jour, 96 suspects - 82 hommes et 14 femmes entre 19 et 65 ans - ont été identifiés, précisent-elles.

Groupe percuté

deux incidents impliquant des voitures s'étaient produits ce jour là. Dans une vidéo postée sur Internet, on pouvait voir une automobile percutant un groupe de personnes sur la Schwellenmattstrasse. Une autre voiture arrive ensuite en sens inverse, poursuivie par des personnes qui la frappent à coups de pied. Onze ambulances avaient été mobilisées. (ats/nxp)