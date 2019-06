Un orage d'une rare intensité a traversé le canton de Genève, samedi en fin d'après-midi. La pluie, mêlée à des grêlons, est tombée en grande quantité. Elle était accompagnée de violentes bourrasques. Elle a ensuite traversé la Suisse romande.

Le Service incendie et secours (SIS) s'avouait débordé, en fin de journée. Les pompiers ont notamment été appelés pour des arbres tombés sur des voitures, des inondations et des sauvetages sur le lac. «Notre centrale d'urgence a été sollicitée pour des inondations et des chutes d'arbres», a fait savoir, de son côté, la porte-parole de la police genevoise Joanna Matta.

«Nous avons reçu des centaines d'appels sur le 118», a fait savoir le commandant du SIS Nicolas Schumacher. Tous les moyens disponibles ont été engagés. L'ensemble des pompiers professionnels a été mobilisé et des pompiers volontaires ont prêté main-forte à leurs collègues.

Les interventions ont concerné principalement des inondations. Caves, cages d'ascenseur, garages ont été noyés sous le déluge. pompiers ont aussi dégagé des arbres déracinés par le vent. Ils sont également intervenus sur le lac. Les opérations de déblaiement et de pompage vont durer toute la nuit, a précisé M.Schumacher.

En Haute-Savoie voisine, à Tanninges (F), une touriste allemande de 51 ans a péri. Elle a été écrasée par la chute d'un arbre sur son camping-car, déraciné vers 17h par l'orage.

Suisse romande arrosée

Le front orageux a traversé ensuite l'arc lémanique, les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et de Berne. La ligne de grain a donné sa pleine mesure, avec des précipitations soutenues et des rafales tempétueuses. Celles-ci ont localement dépassé les 110 km/h, selon MétéoSuisse.

Pour la pluie, c'est la station de Cossonay (VD) qui remporte la palme, avec 23 mm en dix minutes à 17h50. C'est loin du record de Suisse de Lausanne en juin 2018 (44 mm), mais toute de même remarquable, note MétéoSuisse. Les cumuls totaux sont importants, avec autour du bassin lémanique des valeurs de 30 à 50 mm en quelques heures.

La grêle a également été au rendez-vous. Les grêlons ont dans l'ensemble été de taille petite à moyenne, avec des diamètres estimés de 2 à 5 cm. (ats/nxp)