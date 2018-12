La dépression «Stina» s'est installée sur la mer du Nord, ce qui engendre un puissant courant d'ouest sur l'Europe. Vendredi, un front chaud actif a traversé la Suisse, indique Meteonews. Il était accompagné d'intenses précipitations et d'un fort vent.

Ainsi, des rafales atteignant les 141 km/h ont été enregistrées au sommet du Pilatus (LU). Le vent a soufflé jusqu'à 139 km/h sur le Säntis (AI) et une valeur de 128 km/h a été mesurée sur le Moléson (FR).

De l'air maritime atlantique accompagnant ce front, les températures ont sensiblement augmenté, faisant grimper la limite pluie/neige à plus de 2000. Cependant, de l'or blanc est tombé jusqu'à basse altitude dans certaines vallées alpines.

#weatherupdate on #STINA: This trivisWS image (https://t.co/VcWApIyc74) shows @eumetsat MSG data provided by @SMHIvader superimposed by the analysis of @DWD_presse from today 12:00 UTC. #Wetter #Weather #meteo pic.twitter.com/lPZrOtGIq0