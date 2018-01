«Je donnais des cours de théâtre, il y avait des hurlements dans la salle à côté, mes élèves étaient effrayés. J’ai dû intervenir: c’était une secte chrétienne brésilienne qui faisait des exorcismes.» L’épisode s’est déroulé en 2014 à la Maison internationale des associations (MIA) de Genève. Stéphane Guex-Pierre s’en souvient clairement. L’actuel membre du très laïque Parti radical de gauche s’en était ému auprès de la direction des lieux: jusqu’en 2016 au moins, le règlement de location des salles stipulait que «tout genre d’activité à connotation religieuse est exclue».

«Des cultes chaque semaine»

Il y a pourtant eu les raéliens en 2015, l’Église pentecôtiste suisse en 2016. «Et le 5 novembre dernier, je suis encore tombé sur une messe», s’étonne Stéphane Guex-Pierre. Un ex-membre du conseil de fondation juge d’ailleurs que le phénomène s’accélère. «Chaque semaine, il y a des cultes.» Et le règlement figurant à ce jour sur le site Internet de la MIA présente une forme assouplie. «Toute cérémonie religieuse est exclue sans l’accord explicite de la direction.»

Régis de Battista, directeur de la MIA, parle d’une erreur de mise en ligne passée inaperçue, mais n’esquive pas le problème. «Les conditions cadres, ce sont: pas de cérémonies religieuses. Mais c’est difficile à évaluer.» Et d’expliquer que plusieurs communautés étrangères, qui éprouvent le besoin de se retrouver, mêlent liens sociaux et religion. «Nous avons accueilli des Érythréens pour un deuil. Des Sénégalais musulmans se rencontrent ici pour parler mais, avant, ils mangent et prient, les femmes et les hommes sont séparés. Cela fait partie de leurs coutumes.» Idem avec la communauté bolivienne (voir photo). «Il y a en effet un prêcheur, mais ils viennent d’abord manger et chanter. Les enfants sont là. Ce n’est pas une cérémonie au sens occidental.»

L’argent en toile de fond

Stéphane Guex-Pierre et son colistier Pierre Gauthier sont très critiques. «On ouvre la porte aux Églises non-officielles, aux sectes. Ce détournement de la vocation de cette maison, créée pour l’humanitaire et la culture, est préoccupant», juge le premier. «Le but est de se faire plus de fric, tance le second. Ils ont toujours été à la recherche de rentrées. Tout est bon pour ça, même des pokers privés», aujourd’hui bannis des lieux. «On est toujours sans subventions, ça on ne peut pas le cacher», admet Régis de Battista. Qui assume sa politique. Les sectes? Ce n’est pas à lui de trancher. «Moi, je suis gérant d’un centre de conférences.» Les Églises parallèles? «J’essaie d’aider toutes les communautés sans locaux qui ne savent pas où aller.» Mais il dit attendre que le Parlement empoigne la laïcité. Une loi, avance-t-il, lui simplifierait la vie. (Le Matin)