Les statistiques tessinoises de la loi anti-burqa sont particulièrement intéressantes. Depuis son introduction en juillet 2016, on a sévi en son nom 37 fois, dont moins de cinq fois ce pourquoi elle avait créé tant de polémiques: le port de la burqa. Finalement la justice tessinoise constate que l’interdiction de dissimuler son visage a concerné pour la majorité des cas de fans de football… Il y a de quoi sourire.

Ce constat montre bien à quel point l’UDC – et ses satellites qui veulent une loi nationale sur le sujet – instrumentalise un problème qui n’en est pas. Ironie de la situation, ces statistiques en révèlent un autre, celui des fans de foot, où peut se cacher sa propre clientèle... A ce stade la réflexion, les camps pourraient bien s’inverser. On va retrouver la gauche qui va défendre des lois interdisant de se dissimuler le visage, et la droite qui va devenir tiède. Elle va admettre que finalement, le problème n’est pas si grave et que le visage de chacun relève de la sphère privée.

Moralité, en politique, avec le temps, tout change. Le combat contre la dissimulation du visage, sous-entendu contre la culture musulmane, risque fort d’avoir vécu. D'une part, faute de coupables idéales et de l’autre parce que la chasse aux fans de foot est électoralement bien moins porteuse en Suisse. (Le Matin)