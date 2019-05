Ne dites plus après cela que la Suisse n'est pas à la pointe de la technologie. Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (ou plus simplement Empa) vient d'annoncer avec fierté qu'il bossait avec le Forum spatial autrichien (plus gutturalement ÖFW) sur le développement de la future combinaison spatiale «Serenity», prévue pour la planète Mars. Le communiqué précise que «la coopération se concentre sur l'optimisation du système de confort et de régulation de la chaleur». Quand on voit la photo jointe, question confort y a encore du boulot. C'est le vaisseau spatial qui est greffé sur le dos? Ou le frigo? C'est sûr qu'il vaut mieux ne pas tomber en arrière, au risque de finir ses jours comme une tortue échouée. Allez les gars, on vous fait confiance pour nous améliorer tout ça. On vous laisse jusqu'à mars. Michel Pralong

Trump avec un tigre en liberté

Donald Trump a décerné à Tiger Woods la médaille de la Liberté, qui n'est rien moins que la plus haute distinction civile des États-Unis. Mais pourquoi au fait? Certes, le président adore le golf, mais Tiger n'a pas sauvé le monde, quand même. Eh bien, c'est pour saluer son extraordinaire retour après une crise sportive et conjugale. En fait, c'est vrai que Tiger Woods est exceptionnel: c'est le seul golfeur qui gagne en n'étant plus au fond du trou! (MP)

L'invention du siècle

Dans le cadre du fameux Concours Lépine de Paris, quatre étudiants de la Sorbonne ont inventé une poignée anti-microbes pour agripper la barre du métro... Leur invention en silicone s'appelle Bugless, c'est-à-dire «sans microbes». «Si on peut s’exporter à l’international, on ne va pas se priver, il existe des métros partout dans le monde!» explique l'un d'eux dans «Le Parisien». Effectivement, il fallait y penser. Sur tweeter, un tel a commenté qu'ils étaient «à cinq doigts d'avoir inventé le gant». Eric Felley

Mauvaise pêche

Migros n’a pas le sens du commerce. Le géant a décidé de rappeler ses lasagnes Fiorentina M-Classic (normalement végétariennes) car, «à la suite d’une erreur de conditionnement», elles contiennent du saumon. C’est crétin. Il suffit d’ajouter «saveur saumon» dessus. Et augmenter le prix. (RM)

En état de graisse

Photo AFP

Nos confrères de 20 minutes titrent, au-dessus de cette photo: «Cardi B a eu recours à la liposuccion». Les toubibs auraient pu soigner les finitions, il semble que ça déborde un peu. (MP)

Désespérant

La Suisse, pays du bonheur? Pas vraiment à en croire le nombre élevé de suicides chez nous. Pour tenter de comprendre pourquoi de tels chiffres, la Confédération va lancer un sondage. Mais bon, un premier élément de réponse est peut-être à chercher dans le nom même de notre pays. (MP)

(Le Matin)