Ses images sont à couper le souffle. Depuis maintenant huit ans, Sales Wick parcourt le monde au guidon d'un Boeing 777 pour la compagnie aérienne Swiss. Or le jeune homme de 31 ans n'est pas seulement passionné d'avion, mais également de photo. Et comme le démontrent son blog Beyond Clouds et son compte Instagram, son métier lui offre de conditions idéales pour ses clichés.

Le pilote publie par ailleurs chaque année un calendrier avec ses meilleurs clichés, qu'il vend à ses amis et à toutes les personnes intéressées. Sales Wick reverse la majorité de l'argent empoché ainsi à une fondation Swiss pour les enfants.

«Voir les aurores boréales est juste magique»

Interrogé par «20 Minuten», le trentenaire explique qu'il espère passionner les gens pour le métier de pilote par le biais de ses photos. «En tant que pilote, on a la meilleure vue du monde.» Sales Wick précise cependant que toute distraction durant les phases critiques du vol est interdite. Raison pour laquelle il laisse de côté son appareil photo lors du décollage et de l'atterrissage lorsqu'il fait partie du personnel actif.

Hongkong, Bangkok, Singapour et depuis peu Sao Paolo ne sont que quelques-unes des destinations où il se rend avec le Boeing 777. Mais pour lui, les meilleurs vols sont ceux à destination de la côte ouest des Etats-Unis: «Voler par-dessus le désert de glace du Groenland et voir les aurores boréales est juste magique.» (Le Matin)