L'idée est née spontanément, autour de midi à Bienne, bien avant l'annonce de la fermeture généralisée des cafés, bars et restau. À l'«Atomic Café», trois clients se sont improvisés DJ en s'imposant une chanson illustrant le déclin. Aucun d'eux n'a pensé à Jean-Louis Aubert et son «Voilà, c'est fini/On a tant ressassé les mêmes théories/On a tellement tiré chacun de notre côté»...

Avec un jour de recul, fédéralisme oblige, Bienne s'est mis au diapason de Delémont et Neuchâtel. Le plus cocasse est apparu ce lundi en page 6 du «Quotidien Jurassien», avec un hommage à «La Mimi», qui remet les clés de «La Cigogne» de Miécourt, ou elle œuvré pendant... 58 ans!

Le bal

Le bal que Marie-Thérèse Rérat voulait organiser pour son départ en réservant les six musiciens du groupe «Globe Trotters» est remis à plus tard. Si possible avant les vacances d'été.

Dans le même journal, le président de Gastro Jura annonce la couleur: «Nous serons moins nombreux à Noël», prédit Maurice Paupe. Façon de dire que pour de nombreux établissements publics, le paiement du loyer et des salaires constituera un sérieux écueil.

Un problème de liquidités fera passer aux restaurateurs «un très mauvais moment», selon Maurice Paupe. Comme il dit, «c'est tombé abruptement et c'est difficile de se retourner».

Le pire

Confirmation à Bienne, par le patron de l'«Atomic Café», au moment de ranger sa terrasse, lundi à 19 heures: «Comment serons-nous soutenus? Je crains le pire. Mieux vaudrait fermer nos établissements jusqu'à la pire échéance prévisible, quitte à la raccourcir», estime Tristan Triponez.

Voilà, c'est fini, à l'«Atomic Café» et partout ailleurs. Pour un temps, plus ou moins long. Pour son patron, il s'agira de tenir le coup en remplissant des formulaires, pour ne pas mettre la clef sous le paillasson avant Noël.

Vincent Donzé