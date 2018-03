Deux dealers dépouillés... C'est le monde à l'envers! Les faits remontent à février 2016 à Noiraigue (NE).

Ces derniers avaient alors été «menacés, forcés à se ligoter et dépouillés d'un bocal contenant environ cinquante grammes de cannabis dans des sachets prêts à la vente et quelques centaines de francs à leur domicile», rapporte «Arc Info». Les coupables: Ilir*, 27 ans, et Swan*, 24 ans, dont le procès s'est déroulé le 21 mars dernier au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (NE).

Les deux prévenus ont écopé respectivement d'une peine de prison d’un an ferme et d'un an avec sursis pendant trois ans. Pour sa défense, Ilir a expliqué que «dans sa tête, voler des dealers, c’est moins grave que de voler des gens honnêtes». Il a également souligné qu'il a agi «aussi un peu par vengeance» parce qu'«il n'aime pas Enzo* [NDLR: l'un des deux dealers]». Il semblerait que les deux hommes auraient eu un désaccord lors de la création d’un clip de rap. De son côté, Swan a suivi Ilir - qui l'a persuadé qu'il y avait beaucoup d’argent à se faire autour de cette vidéo - par «l’appât du gain».

Deux ans après les faits, les prévenus se sont défendus en expliquant à la juge Nathalie Kocherhans «qu’ils voulaient aller de l’avant et qu’ils n’avaient commis aucune nouvelle infraction». Mais, le procureur Fabrice Haag ne semblait pas du même avis. Il a estimé «qu’ils étaient en totale perdition».

«Depuis que ma mère est malade, je vois les choses différemment», s’est ému Ilir. «Aujourd’hui qu’on m’a enfermé, je ne le referais plus», a affirmé pour sa part Swan.

*Prénoms d’emprunt (Le Matin)