Même si le nombre d’infractions au patrimoine est à la baisse en terre vaudoise en 2017, une tendance inquiète les forces de l’ordre: les délits visant spécifiquement les aînés. L’arnaque au faux neveu/à la fausse nièce et les vols à l’astuce (en prétendant être un plombier, par exemple) sont fréquents et en mode «sériel», selon le jargon employé. «Il s’agit d’individus qui se spécialisent dans un grand nombre de délits du même type et sur la durée», explique Raphaël Pomey, porte-parole de la police lausannoise. Rien que depuis le début de cette année, une vingtaine de tentatives ou d’escroqueries dites au faux neveu ont été recensées par la police vaudoise. Le contact se fait souvent en italien ou en allemand, par un prétendu parent éloigné qui tente par téléphone d’établir un rapport de confiance afin de demander un coup de pouce financier.

Vols à l’astuce

Un cas emblématique de ces délits sériels a été révélé hier, lors de la conférence de presse annuelle des statistiques sur la criminalité. Un individu a été arrêté à Lausanne l’an dernier, après avoir commis plus de 80 vols à l’astuce contre des personnes âgées. «Il s’agissait d’un étranger résidant en Suisse, précise Raphaël Pomey. Il ciblait ses victimes après avoir acquis la certitude qu’elles avaient des liquidités sur elles, une fois qu’elles étaient passées à un guichet postal ou à un distributeur d’argent.»

Le malfrat les suivait puis leur proposait aimablement de les aider à rentrer chez elles avant de les délester de leur argent. Pour lutter contre ce phénomène, une campagne de prévention est menée à la fois sur le terrain, via des affichettes publiques ou le contact direct avec les victimes potentielles, ainsi que sur les réseaux sociaux.

D’autres cantons, comme Fribourg et le Valais, connaissent régulièrement une vague temporaire de tentatives de vols similaires, au prétexte d’un parent soi-disant éloigné. (Le Matin)