Alors que le confinement est de rigueur et que chacun limite ses rapprochements avec autrui, il reste des personnes dont la fonction ou l'emploi rend l'application des nouvelles mesures des plus compliquées. C'est notamment le cas du personnel naviguant, qui continue d'œuvrer à bord d'appareils parfois bien remplis.

La pandémie actuelle et ses interdictions de voyager ont certes cloué une bonne partie de la flotte des compagnies aériennes au sol et engendré l'annulation de nombreux vols (ndlr: plus de 185 000 selon l'ATS). Reste que des avions et leur équipage continuent de sillonner le ciel, notamment pour rapatrier les voyageurs coincés à l'étranger.

Manque de mesures

La proximité entre les personnes à bord de ces avions est donc bien souvent de mise, exposant personnel et passagers à un risque de propagation. Béatrice*, une jeune hôtesse de l'air d'Easyjet basée à Genève, fustige en tout cas le manque de mesures prises par sa compagnie. «Comment peut-on nous envoyer là-dedans en sachant que nous risquons notre santé?, s'indigne-t-elle. J’ai des collègues qui rêvent qu’on leur retire leurs vols. Ils ne veulent plus mettre les pieds dans un avion.»

Son premier reproche: le manque de communication de son employeur au sujet des dispositifs mis en place pour protéger le personnel navigant. Dans un premier mail datant de fin janvier et que LeMatin.ch a pu consulter, Easyjet rassurait ainsi ses collaborateurs en indiquant que «le risque de transmission d’une maladie contagieuse à bord d’un avion est faible et il n’y a aucun cas enregistré de transmission du virus d’humain à humain à bord d’un appareil.»

La compagnie ajoutait également que «la présence de filtres à air à haute efficacité (HEPA) signifie que le recyclage du flux d’air ne propage pas le coronavirus à travers la cabine» et qu'il n'était «pas nécessaire de porter des équipements personnels de protection durant les vols.»

Avions désinfectés

Environ deux semaines après cette première communication, Easyjet a introduit à bord «deux masques chirurgicaux réservés aux passagers lors de suspicion de coronavirus», explique Béatrice. Puis deux masques supplémentaires une semaine plus tard, «que le chef de cabine doit garder sur lui».

Et finalement, le 16 mars au soir, après la mise de la Suisse en état de «situation extraordinaire», Easyjet indiquait par mail à ses collaborateurs que les avions allaient être désinfectés après chaque journée de vol. «Sachant qu’un avion peut faire jusqu’à huit vols par jour», commente Béatrice.

Pour l'hôtesse, ces nouvelles mesures restent très insuffisantes. «Nous n'avons pas le droit de porter de masques ni de gants, déplore-t-elle. Ils nous ont chargé du nettoyant à bord mais il n’y a pas d’alcool dedans, ce qui ne sert à rien. On voyage au milieu de centaines de passagers alors même que la Confédération interdit les rassemblements et qu'on est censés se tenir à distance les uns des autres.»

«La boule au ventre»

La jeune femme appelle donc son employeur à serrer la vis, en limitant notamment le nombre de passagers à bord. «Ce qu’il faut faire, c’est mettre en place des mesures strictes: un passager par rangée et interdiction de faire du service ou d’approcher les passagers pendant les embarquements. On se sent pas en sécurité, dès le début ils ont minimisé la situation en disant que le risque était faible. C’est grave, on va tous au travail la boule au ventre.»

Contactée, Easyjet indique de son côté suivre «les directives fournies par l'Organisation mondiale de la santé et l'EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) pour assurer la santé et le bien-être de ses employés et de ses clients.» Et d'ajouter: «Nos procédures de gestion des maladies transmissibles sont similaires à celles en vigueur durant l'épidémie de SRAS et d'autres urgences sanitaires mondiales. Nous restons en contact régulier avec les autorités et modifierons nos procédures si et lorsque cela sera nécessaire dans le cas d’un changement de directives.»

Quant au port de masques et de gants, la compagnie n'a pour l'heure pas confirmé leur interdiction. Également sollicitée sur la question, SWISS indique pour sa part laisser à son personnel navigant «le choix de porter des masques de protection sur les vols à destination de Hong Kong» et d'en mettre «à disposition gratuitement pour les escales dans les pays de l’Extrême-Orient». Le port du masque n'est toutefois pas prévu pour les autres destinations. Quant aux gants, «ils peuvent être portés sur tous les vols en classe économique, cependant uniquement lorsque le personnel navigant récupère les plateaux».

Appel à fermer Cointrin

Les compagnies affirment donc suivre les consignes des autorités et être ouverts à un durcissement des mesures. Mais pour les syndicats qui représentent les membres d'équipage, cette attitude est beaucoup trop passive. «Ils font le service minimum en disant qu’ils suivent les recommandations. Mais pour nous, c’est très insuffisant», martèle Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical SSP-VPOD (Syndicat des services publics).

Dans un communiqué diffusé jeudi, ce dernier appelle à la fermeture de l'aéroport de Genève, «tant la situation est hors de contrôle»: «C’est un véritable scandale parce que depuis cet aéroport nous sommes en train de diffuser le virus à large échelle. C’est clairement criminel», fustige-t-il.

À défaut de la fermeture de l’aéroport, le syndicat a déposé un préavis de grève générale.

Jonathan Zalts

*Prénom d'emprunt