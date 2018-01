Le 4 mars, le peuple doit confirmer la perception de l’impôt fédéral direct (IFD) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le premier a été introduit durant la Première Guerre mondiale, la seconde a remplacé l’impôt sur le chiffre d’affaires. Cependant, leur légalité n’est pas illimitée dans le temps. Depuis 1958, le peuple s’est prononcé plusieurs fois pour prolonger ces recettes fédérales, la dernière fois en 2004. La durée acceptée alors portait sur les années 2007-2020. Le Conseil fédéral a donc concocté une nouvelle prolongation de 2021 jusqu’à 2035. Les Chambres fédérales ont accepté cette solution, même si certains auraient préféré une période plus courte et d’autres une période illimitée pour que le peuple n’ait plus à se prononcer.

Les acteurs

Crédit photo: Peter Klaunzer/Keystone

Pour: Le grand argentier de la Confédération, Ueli Maurer, est évidemment le premier concerné par le maintien de la substance financière de la Confédération. «Il est clair que nous ne pouvons pas renoncer à ces taxes. Elles représentent plus de 60% de nos revenus. C’est fondamentalement incontesté.»

Crédit photo: Alessandro Della Valle/Keystone

Contre: Au Parlement, la Genevoise Céline Amaudruz (UDC/GE) faisait partie des neuf UDC qui avaient refusé le projet au vote d’ensemble au Conseil national – en compagnie de Thomas Aeschi (UDC/ZG) –, principalement à cause du délai de quinze ans, jugé trop long. Cependant, l’UDC ne fait pas campagne contre.

Les arguments

Pour: Tous les partis politiques soutiennent la prolongation de l’IFD et de la TVA. Comme l’a déclaré Dominique de Buman (PDC/FR) devant le Parlement: «La perception de ces deux impôts représente plus de 60% de l’ensemble des recettes de la Confédération.» L’IFD et la TVA rapportent chaque année 43,5 milliards aux caisses fédérales; 21 milliards pour la première, 22,5 milliards pour le second.

Cette seule réalité vaut pour l’argument principal qu’il faut maintenir ce système, sans quoi, la Confédération serait soumise à une réduction drastique de son train de vie. Comme le précisait Daniel Brélaz (Les Verts/VD) devant ses confrères du Conseil national: «Sans ces recettes, nous nous retrouverions dans une situation correspondant non pas à moins d’État mais à quasi pas d’État du tout. Je pense que toute personne sensée peut le percevoir.»

Contre: Si personne ne s’oppose à ce nouveau régime financier, au Parlement, toutefois, certains UDC auraient souhaité qu’il ne soit décidé que pour dix ans, afin de pouvoir discuter plus régulièrement des besoins réels de la Confédération. Le peuple sera-t-il aussi unanime que les élites? En 2004, la stratégie financière avait été acceptée par 73,8% des votants. Seul le canton de Zoug l’avait refusée. Les cantons les plus tièdes avaient été Schwytz, Nidwald et le Valais. En cas d’échec, la Berne fédérale n’a pas vraiment de plan B…

«La Confédération devrait réduire ses dépenses de plus de 60% dans les plus brefs délais, note la brochure du Conseil fédéral. Ou alors elle devrait relever des impôts existants, ou encore trouver de nouvelles sources de financement. Mais cela ne serait guère faisable.» Les cantons seraient également touchés puisqu’une partie de l’IFD (17%) se retrouve dans leurs caisses, soit environ 700 millions de francs par année. (Le Matin)