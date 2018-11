Les citoyens du canton de Berne se prononceront le 25 novembre sur une réduction de l'impôt sur le bénéfice des entreprises. Cette révision de la fiscalité des personnes morales est contestée par la gauche et par les communes qui craignent de subir d'importantes pertes.

L'objectif de la révision de la loi sur les impôts, adoptée en mars au Grand Conseil par 92 voix contre 51, est de rendre le canton plus attractif pour les grandes entreprises. Pour les partis bourgeois et les milieux économiques, ce projet permet au site d'implantation bernois de ne pas être distancé en comparaison intercantonale.

Le Grand Conseil et le Conseil-exécutif estiment que sans cette baisse de l'impôt sur le bénéfice, le canton de Berne risquerait de voir des entreprises partir et des places de travail disparaître. La modification législative est indépendante du projet fédéral de réforme fiscale et financement de l'AVS (ex-projet fiscal 17).

Pertes fiscales Pour les entreprises dégageant un bénéfice supérieur à 63'000 francs par année, le taux d'imposition reculera de 21,64% à 20,20% en 2019, puis à 18,71% en 2020. La moyenne suisse s'élevait à 17,74% en 2017. Quelque 6300 entreprises profiteront de cette révision, dont 5200 PME. Pour celles qui dégagent un bénéfice net inférieur à 63'000 francs, rien ne changera. Cet allègement de l'imposition des entreprises entraînera des pertes fiscales pour le canton de quelque 45 millions de francs en 2019 et ensuite d'environ 103 millions à partir de 2020. Les pertes fiscales pour les communes sont estimées à 22,5 millions en 2019, puis à environ 51,5 millions dès 2020.

Villes inquiètes Pour la Ville de Bienne, la baisse prévue de l'impôt sur le bénéfice engendrerait un manque à gagner de quelque 6,2 millions de francs dès 2020. Pour le Conseil municipal, ce serait un coup considérable porté aux efforts entrepris jusqu'ici pour parvenir à un budget équilibré et pour le maintenir. C'est pour cette raison que Bienne a soutenu avec d'autres communes le référendum lancé par une alliance formée de partis de gauche et d'associations baptisée «Pas de cadeaux fiscaux pour les grandes entreprises». Le référendum a recueilli 13'677 signatures alors que 10'000 étaient nécessaires. Pour le comité référendaire, le canton et les communes devront compenser ce manque à gagner en promulguant de nouvelles mesures d'économies ou en décidant d'augmenter les impôts pour les personnes physiques. Ils estiment que ce projet se fait au détriment de la classe moyenne et des PME.

Requérants d'asile mineurs Les citoyens se prononceront également sur un crédit de 38 millions de francs pour couvrir les frais d'hébergement et d'encadrement des requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA) pour 2018-2020. Une large coalition regroupant tous les partis, hormis l'UDC et l'UDF, soutient cet objet approuvé par 100 voix contre 47 au Grand Conseil. La solution proposée a été élaborée à la suite du refus en 2017 d'un premier crédit de 105 millions répartis sur quatre ans pour l'octroi de l'aide sociale en matière d'asile, un crédit que l'UDC avait déjà combattu par référendum. Selon le Conseil-exécutif, ce nouveau modèle est moins coûteux et répond donc à la volonté populaire.

Pas de nouvelles dépenses Opposée à de nouvelles dépenses dans le domaine de l'asile, l'UDC a lancé un nouveau référendum contre ce crédit. Le comité référendaire a extrapolé le montant à débloquer pour déclarer que le canton va dépenser quelque 100 millions de francs au cours des quatre prochaines années. Pour l'UDC, le nouveau modèle d'hébergement et d'encadrement des RMNA ne reflète pas la volonté populaire exprimée en 2017. Elle juge trop modestes les économies prévues. Pour les opposants à ce crédit, les jeunes âgés de 16 et de 17 ans pourraient être placés dans les structures qui accueillent les adultes. Pour les autorités et la majorité des partis politiques, un non le 25 novembre signifierait au contraire davantage de dépenses. Un refus équivaudrait au maintien du régime actuel avec un forfait journalier de 171 francs contre 140 avec le nouveau modèle. (ats/nxp)