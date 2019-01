La décision rapportée par «Le Quotidien jurassien» émane de la juge civile Marjorie Noirat: saisie par neuf riverains d'un beau quartier de Delémont, la magistrate a ordonné aux deux copropriétaires d'une villa de résilier le contrat de bail d'un couple de locataires indésirables.

Selon nos informations, la maison n'appartient plus qu'à une seule personne: la maman du locataire, Cédric (26 ans), laquelle devra s'acquitter de 4'300 francs de frais judiciaires et de 11'345 francs de frais d'avocat. À elle de se soumettre à l'ordre d'expulsion décrété par la juge.

Mi-janvier

Si la décision n'est pas exécutée d'ici mi-janvier, les voisins seront autorisés à faire appel à la force publique pour évacuer l'appartement, moyennant une avance de frais. Selon le QJ, les voisins ne supportent plus les cris et menaces du couple venu s'installer dans leur quartier il y a 18 mois.

Il apparaît aujourd'hui que le couple «ne supportera pas d'être expulsé» en plein hiver, selon un proche. Sans emploi ni salaire, Émilie (19 ans) avait affiché sa détermination face à son voisin, le ministre jurassien Martial Courtet: «Votre expulsion, vous pouvez vous la mettre où je pense», a-t-elle écrit sur un carton placardé dans la rue.

«Ils finiront dans la rue»

Le couple indésirable a visité des appartements, mais ses chances d'en louer un sont minces. «Ils finiront dans la rue, avec une fille qui a fêté ses deux ans dimanche dernier», pronostique une source proche du dossier.

La démarche des voisins a été motivée par des chiens qui hurlent, des portes qui claquent et des insultes qui fusent. Il est aussi question de pneus crevés et de boulons dévissés: pour accéder à leurs deux garages, le ministre et son épouse avocate utilisent un droit de passage sur la parcelle maudite. (Le Matin)