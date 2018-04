Sur conseil de son pharmacien, Christian Häseli de Kloten (ZH) a opté pour un générique afin d'économiser de l'argent. Avec un prix de 51,90 francs, celui-ci coûte en effet plus de deux fois moins cher que le médicament original. Or en consultant le décompte de son assurance maladie quelques temps plus tard, l'Alémanique a découvert quelque chose de bizarre: la pharmacie lui avait facturé 21,60 francs supplémentaires, relate mardi l'émission «Espresso» de la télévision alémanique SRF.

Interrogée à ce sujet, la pharmacie a expliqué au Zurichois qu'un tel surcoût se justifiait puisque conseiller et prescrire un générique représentait un surcroît de travail pour ses employés. Et des recherches effectuées par SRF montrent en effet que ce «forfait» n'a rien de nouveau. Il a été fixé il y a plusieurs années dans une convention tarifaire entre les assureurs maladie et l'organisation faîtière des pharmaciens, Pharmasuisse. Les pharmaciens peuvent ainsi percevoir 40% de la différence de prix entre un médicament et son générique. La somme est nénanmoins limitée à 20 points tarifaires, ce qui équivaut actuellement à 21, 60 fr. Ce forfait de substitution générique ne peut être facturé qu'une seule fois pour un même médicament.

«Les clients profitent de cette réglementation»

Selon Pharmasuisse, les pharmaciens sont de plus en plus nombreux à proposer un générique à leurs clients. En 2017, cela a été le cas plus de 436'000 fois. La porte-parole Rahel Rohrer note par ailleurs que les économies réalisées en optant pour un générique sont souvent plus élevées que le forfait lui-même: «Les clients profitent de cette réglementation puisque leur quote-part diminue et que les coûts de la santé baissent de manière générale.»

Même son de cloche auprès du Surveillant des prix, Stefan Meierhans. Pour lui, ce forfait ne pose pas problème: «Ce forfait incite les pharmaciens à prescrire des génériques. Les pharmaciens reçoivent en règle générale 12% du prix de vente. Cela signifie qu'ils perdent de l'argent s'ils vendent des génériques», explique-t-il, interrogé par SRF.

Vers un système à prix fixe?

Contactée, la Fédération romande des consommateurs rappelle elle aussi que, sans ce système, les pharmaciens seraient incités à vendre les médicaments les plus chers pour accroître leur marge. «En terme de coûts de la santé, c’est moyen», résume, en souriant, Joy Demeulemeester, responsable politique de la santé.

Stefan Meierhans estime malgré tout qu'il faudrait remplacer le forfait par un système de montant fixe: après l'expiration du brevet d'un médicament, l’assurance de base ne rembourserait plus qu’un montant fixe par médicament. Cela inciterait les fabriquants d'un médicament original à baisser leurs prix.

Le forfait peut être contourné

Ivo Meli, de la Fondation alémanique des consommateurs, estime lui aussi que le système actuel n'est pas abouti. «Je comprends qu'on veuille encourager les pharmaciens à vendre davantage de génériques pour faire baisser les coûts de la santé. Mais le surcroît de travail ne justifie pas un forfait de 20 fr. Et comme cette somme ne peut être perçue qu'une seule fois, les pharmaciens ne son pas sufisamment incités à vendre un générique, surtout à des patients souffrant d'une maladie chronique.» Dans l'idéal, Ivo Meli souhaiterait que les pharmaciens touchent la même somme d'argent, peu importe s'ils vendent un médicament original ou un générique.

«20 Minuten» rappelle de son côté qu'il existe un moyen relativement simple pour contourner le forfait de substitution. Il suffit de demander à son médecin de prescrire directement le générique ou de notifier sur l'ordonnance que le générique peut être remis si souhaité. Dans ces cas, le pharmacien n'a pas le droit de percevoir le forfait. (Le Matin)