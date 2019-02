À Strasbourg, une association féministe dénonce un bar aux noms de cocktails à caractère pornographique et pour certains «faisant clairement l’apologie du viol», relate «Le Parisien». Elle incite le gérant à donner plutôt des noms qui interpellent sur les violences sexuelles. Imaginez la commande: «Garçon, je vais prendre un cocktail Toutes les 9 minutes, en France, une femme est victime de viol ou de tentative de viol, svp! Bien frappé!» Ça ne tiendra jamais sur une carte.

Laurent Flückiger

La drogue c’est mal

Berne a lancé ce lundi une nouvelle campagne pour le don d’organe. Avec un clip qui se veut probablement amusant. On y voit un couple papoter don d’organe alors qu’ils sont perchés dans un chalet pour échapper à un ours. C’est tellement improbable qu’on ne sait pas trop quoi en penser. À part qu’il n’y a pas que ce couple, qui est perché.

Mais la campagne n’est pas complètement ratée. Car pour ne pas devoir regarder la vidéo une seconde fois, on ressent une vague envie de donner sa cornée…

Renaud Michiels

Camouflet pour un camouflé

Un officier membre des vert’libéraux fait campagne pour la révision de la loi sur les armes en habit militaire. Ce qui est contraire au règlement de l’armée. Il a été dénoncé par les Jeunes UDC et risque des mesures disciplinaire. Précisons qu’on ne parle pas ici d’un accoutrement mais d’un vêtement officiel. La distinction a son importance car quelqu’un aurait très bien pu plaider contre le mitage déguisé en mite, pas de problème. Il est également permis de soutenir l’initiative «Pour une Suisse sans pesticide de synthèse» déguisé en peste. Avec des bubons. (RM)

Pas la bouche pleine

Les professionnels français de la viande lancent une campagne avec le slogan: «Aimez la viande, mangez-en mieux». Pourquoi? Doit-on comprendre qu’on mange de la viande comme des porcs? (RM)

Ce nouveau smartphone fait trou

L'appareil photo du nouveau smartphone qu'a présenté Nokia au Mobile World Congress de Barcelone rendrait dingue les trypophobes, c'est-à-dire tous ceux qui ont peur des petits trous, annonce «Metro». La position des cinq capteurs plus le flash et le senseur rappellerait en effet la fleur de lotus, leur pire cauchemar. Du coup, seuls les selfies leur seront possibles avec ce téléphone, quitte à sortir par les trous de nez de tous leurs contacts.(LF)

Friberne

La fusion intercantonale entre les communes de Clavaleyres (BE) et de Morat (FR) franchit une nouvelle étape, apprend-on. Le Conseil d’État fribourgeois a en effet publié son projet de décret approuvant le transfert de la commune bernoise dans le canton de Fribourg. Mais quel sera le nom de la future commune? Clavarat? On a une autre proposition:

(RM)

(Le Matin)