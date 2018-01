Vous trouvez qu'il pleut beaucoup ces jours? Et bien accrochez vous car c'est très loin d'être terminé. Dans un communiqué envoyé dimanche midi, MeteoNews relate l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour la fin du week-end et le début de semaine avec des pluies et chutes de neige abondantes jusqu'à lundi soir.

«La limite des chutes de neige voisine de 800 à 1200 m d'altitude ce dimanche remontera jusque vers 1500 puis 1800 m la nuit prochaine voire même près de 2000 m d'altitude», ajoute MeteoNews, qui précise que «cette limite pourrait rester un peu plus basse dans le Haut-Valais et les Grisons.»

Les cumuls pluviométriques vont exploser avec pas moins de 30 à 60 litres d'eau par m2 (l/m2) attendus sur le Plateau, le bassin lémanique, Gruyère, Ajoie et la vallée du Rhône, 40 à 80 l/m2 sur le Jura et les Préalpes et enfin 60 à 100 l/m2 dans les Alpes. Des glissements de terrain par endroits ne sont pas exclus, tout comme des débordements de cours d'eau.

En montagne, MeteoNews prévoit 80 à 120 cm et localement jusqu'à 150 cm de neige supplémentaire au-dessus de 2000 à 2500m d'altitude, notamment sur l'ouest du Valais, dans le Chablais ainsi que sur l'Oberland bernois. Conséquence, le danger d'avalanches, qui est actuellement de 4/5 dans une grande partie des Alpes, deviendra très critique et pourrait parfois atteindre le degré maximum.

Sans vent cela ne serait pas drôle et de fortes rafales sont attendues avec des pointes de 60 à 70 km/h en plaine et 100 à 130 km/h en haute montagne. Heureusement, la situation se calmera et s'améliorera nettement dès mardi et pour plusieurs jours avec le retour d'un temps sec, ensoleillé et doux. (jsa/comm./nxp)