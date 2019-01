Une nouvelle affaire de voyages secoue la Suisse. Il ne s'agit pas cette fois de Russie ou d'Abu Dhabi, mais du Vietnam. En effet, Jörg Vollmer, directeur de Swiss Post Solutions (SPS) et membre du comité de direction de La Poste Suisse, y a invité plus de 100 cadres pour une réunion les 21 et 22 janvier derniers, relève mercredi le Blick.

Swiss Post Solutions est une filiale de La Poste qui emploie près de 7000 personnes sur 24 sites dans le monde, de l'Amérique du Nord à l'Asie. Son patron organise chaque année des réunions de la direction. Jusqu'ici, raconte le Blick, ces meetings avaient lieu sous forme de conférences, d'ateliers ou de dîners de gala, en Suisse et en Allemagne.

Mais cette année, pour une raison que le journal n'explique pas, cette sortie de cadres s'est déroulée à 10'000 km de la Suisse, à Ho Chi Minh Ville plus précisément, soit le site principal de SPS en Asie. La plupart des cadres venaient d'Europe et de Suisse, précise le Blick.

Coûts normaux

Dans une prise de position à Keystone-ATS, La Poste indique qu'il «est normal que de tels événements annuels se tiennent alternativement dans diverses villes. »

La Poste n'a pas voulu dévoilé le coût total de la réunion. Mais selon sa porte-parole, il était exactement le même que les années précédentes et se situait dans la normale pour un voyage de cette ampleur. Le géant jaune justifie ce déplacement par le fait que Swiss Post Solutions est une filiale active au niveau mondial et qu'il est donc normal de se réunir alternativement dans des endroits différents.

Mais à l'interne, le voyage reste en travers de la gorge pour certains. Pour un ancien cadre de SPS, qui estime le coût du voyage au Vietnam à au moins 200'000 francs, c'est même «une gifle» pour les employés qui touchent un salaire minimum et qui doivent en outre travailler le week-end. (nxp)