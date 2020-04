Le site d'informations alémanique Watson veut créer une antenne en Suisse romande, rapportent «Le Matin Dimanche» et la «NZZ am Sonntag». Le lancement est prévu pour janvier 2021. La rédaction, composée de 20 journalistes, sera dirigée par Sandra Jean, ancienne directrice des rédactions du Nouvelliste et ancienne rédactrice en chef du Matin Dimanche.

Le directeur de Watson Michael Wanner souhaite ancrer la rédaction en Suisse romande et cherche pour ce faire des investisseurs régionaux pour cofinancer le projet. Des pistes ont été lancées du côtés d'investisseurs privés et de fondations mais «si on ne trouve pas l'investisseur idéal, on peut aussi se lancer seul», indique Michael Wanner dans «Le Matin Dimanche».

Dans la «NZZ am Sonntag», il précise les raisons de cette expansion de l'autre côté des la barrière de röstis: le bon développement du portail en Suisse alémanique, la volonté du secteur publicitaire de lancer des campagnes simultanées dans les deux régions linguistiques et l'appauvrissement journalistique subi par la Suisse romande ces dernières années. (ATS/nxp)