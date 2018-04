«Wendy» gambade gaiement dans les couloirs de l’Institution de santé pour religieuses et religieux à Fribourg (ISRF). Sans perdre du regard les faits et gestes de sa maîtresse, l’infirmière Christel Henzelin, le labrador passe de chambre en chambre pour rendre visite aux résidents. L’une prodigue soins et attention tandis que l’autre dispense affection et bisous canins.

«On sent tout de suite qu’elle aime, elle est pleine de douceur. On voit qu’elle est heureuse et bien traitée à la maison», sourit Sœur Marie-Clément, allongée dans un lit médicalisé et ravie que l’animal aux oreilles pendantes s’y soit installée, quitte à se faire quelque peu écraser. «Je viens d’une famille de paysans. Chez nous, on avait veaux, vaches, cochons, lapins. Je garderais bien le chien tous les jours avec moi», confie-t-elle, rayonnante.

Avide de tendresse

Le labrador se laisse facilement caresser et est à son tour avide de tendresse. Il faut dire que la chienne s’est métamorphosée depuis qu’elle a été recueillie par Christel Henzelin. «Quand je l’ai eue, elle ne savait pas monter les escaliers alors qu’elle avait deux ans. Elle ne savait pas aller dans l’eau, ne connaissait pas les ascenseurs et avait peur dès qu’on élevait un peu la voix. Je pense qu’elle a été maltraitée», détaille l’infirmière de 33 ans. Avant d’atterrir en Suisse, l’animal se trouvait dans un refuge au sud de l’Italie jusqu’à ce que l’Association vagabonds à quatre pattes lui trouve un nouveau foyer. «J’ai vu la photo du chien sur la page Facebook de l’association et j’ai tout de suite eu le coup de foudre. L’adoption a suivi, il y a quatorze mois de cela.»

Consciente que la zoothérapie est efficace chez les personnes démentes, l’infirmière n’a pas eu de mal à obtenir l’aval de sa direction pour faire venir le chien de temps en temps à l’ISRF, surtout les week-ends quand le home est plus calme. «Nous avons une résidente très âgée et paraplégique qui n’ouvrait jamais ses poings. Depuis qu’elle a rencontré «Wendy», elle ouvre ses mains pour la caresser. Une autre est atteinte de l’alzheimer. Elle ne s’exprimait plus beaucoup ou tenait un discours incohérent. Mais avec «Wendy», elle se met à formuler des phrases simples comme «Il est doux, il est gentil». Elle a même baptisé le chien du nom de celui qu’elle possédait par le passé.» Si certaines résidentes ont fait de «Wendy» leur mascotte, d’autres toutefois n’apprécient pas ces visites canines. «Une résidente nous a dit qu’il n’était pas possible d’emmener un chien ici. Je respecte bien sûr sa volonté et me rends dans sa chambre seule», explique l’infirmière.

«Wendy» n’est pas la seule pensionnaire à pattes. Un chat baptisé «Poussy» et deux tortues coulent de jours heureux aux côtés des sœurs catholiques. À l’ISRF, bonne humeur et sérénité sont de mise. «Quand j’ai commencé à travailler ici en 2013, je m’attendais à ressentir une certaine rigidité, raconte Marguerite Eltschinger, infirmière responsable du site d’Ingenbohl. Mais ce n’est pas du tout le cas. Les sœurs sont chaleureuses et souvent de bonne humeur. Elles ont une grande ouverture car elles ont beaucoup voyagé», souligne-t-elle. (Le Matin)