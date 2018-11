En 1931, Gandhi a passé six jours à Villeneuve. Six jours, hein, ce n’est pas comme s’il y avait vécu. Mais le Conseil communal de la commune vaudoise a décidé que ce serait une superidée que d’avoir une place Gandhi ou une rue Gandhi, relate «24 heures». Ou comment, à peu de frais et sous un prétexte louche, attirer un peu de l’aura du grand homme dans son patelin. Ridicule. Tant qu’à faire ils peuvent même rebaptiser plusieurs routes (et décider de rouler à gauche). Demain, ça sonnera vraiment local, à Villeneuve. «Excusez-moi, est-ce que vous savez comment on se rend à la rue Gandhi?» «Bien sûr, vous suivez le chemin du Mahatma, puis vous prenez à droite sur l’avenue Bapu, vous continuez sur la route du Père de la Nation jusqu’à son terme et la rue Gandhi sera sur votre gauche.»

Renaud Michiels

Genève s'ensable

L'avocate Véronique Fontana tient un blog hébergé par «Le Temps». Son sujet du jour concerne la verbalisation ou non des deux-roues stationnés sur les trottoirs genevois. Rien à redire, mais pourquoi diable illustrer ses dires avec cette photo de belle cycliste sur une plage? Y aurait-il une telle surface de sable idyllique non loin du jet d'eau? Mais même si c'était le cas, là on parle de trottoirs! (Et, en passant, évitez de faire du vélo pieds nus, c'est dangereux). A moins que l'avocate n'ait un urgent besoin de vacances.

Michel Pralong

Ben mon Christophe!

L’ex ministre de l’Intérieur français Gérard Collomb a été comme prévu élu maire de Lyon ce lundi. Mais le vote des conseillers municipaux a été marqué par de nombreux bulletins nuls, apprend-on. Pourquoi? Ils avaient écrit «Gérard Côlon»? Mais rien de grave au final: il paraît qu’il n’est pas irritable, Collomb.

Renaud Michiels

Toujours plus tôt

Ce qui surprend, ce n'est pas tellement que l'on fasse de la pub pour un test de grossesse sur un distributeur (ici dans une station essence près de Romont), mais c'est ce nouveau délai de quatre jours. Toujours plus rapide. Un jour les femmes pourront faire le test juste après avoir regardé un homme droit dans les yeux!

Eric Felley

Un crédit de confiance bien entamé

Selon une étude commandée par l’agence Carlson Wagonlit Travel, quatre voyageurs d'affaires sur dix avouent utiliser leur carte de crédit professionnelle pour régler des dépenses personnelles, même si leur entreprise a une politique leur interdisant de le faire. Ouf, voilà qui va rassurer bon nombre d'élus genevois. Eux qui excusaient leur dérive de notes de frais avec l'argument: «À la Ville, tout le monde le fait depuis longtemps» pourront donc renchérir avec: «Et près de la moitié du monde aussi». L'étude révèle en outre que 49% des businessmen règlent des dépenses professionnelles avec leur propre carte. Du coup, l'entreprise ne sait plus trop où elle en est. C'est vraiment du crédit à la carte, tout ça!

Michel Pralong

Barbarin fait la lourde oreille

Il y a des noms prédestinés

Eric Felley

Au coude à coude

On n'arrête pas le progrès. Et si les hôpitaux français s'équipent de bras robotisés pour implanter des prothèses de genou, à quand le genou robotisé pour les prothèses du bras?

Michel Pralong

Moutier: le drapeau du Jura mis en berne

Voilà qui s'appelle une surprise de taille. Le vote de 2017 pour que la ville quitte le canton de Berne est donc annulé par la préfète du Jura bernois. Pour les projurassiens, c'est un choc!

Michel Pralong

