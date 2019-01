Yann Moix qui dit ne pas vouloir mettre ses bijoux de famille dans une dame de 50 ans et plus ne les mettra donc pas dans la Castafiore. Car si Tintin a 90 ans aujourd'hui, rappelons que l'une des seules femmes qui apparaît dans ses aventures a, elle, 80 ans. Elle est arrivée dans «Le sceptre d'Ottokar», prépublié en 1938 et en album en 1939. De toute façon, Moix a dit qu'il privilégiait les Asiatiques. Il y a bien Tchang, mais c'est un garçon. Bon, ben pour lui, coucher avec un personnage d'Hergé, c'est tintin.

Michel Pralong

Il va droit obus

Mercredi, un Néerlandais qui faisait des travaux dans son jardin a déterré un obus. Celui-ci s'étant mis à siffler, il s'est... couché dessus. Le sifflement s'est arrêté, alors le type n'a plus osé bouger. Ouf, il avait son téléphone, il a pu appeler les secours. Zut, ceux-ci étant loin, ils sont arrivés trois heures et demi plus tard, à 1 heure du mat. L'homme, en hypothermie, a été tiré de sa fâcheuse posture. Pas si fâcheuse en fait puisqu'il s'est avéré que l'obus ne contenait pas d'explosif. Les services de sécurité ont toutefois rappelé qu'il était fortement déconseillé de se coucher sur un obus. Donc, en résumé: un type se fait siffler par une bombe. Il couche avec. Et il ne s'éclate même pas.

Michel Pralong

Chute au ralenti

L’inégalité hommes-femmes, c’est très concret. Et horrible. Selon une estimation du Bureau prévention des accidents (BPA), 3600 personnes se blessent en Suisse chaque année en faisant du patin à glace. Or 90% des blessés sont des hommes. La raison? «Comme pour tous les sports, les hommes prennent en général plus de risques», selon le BPA. Morale de l’histoire? Les femmes sont vraiment nulles: elles sont 360 à se blesser chaque année en ne prenant aucun risque en patin à glace.

Renaud Michiels

Les gilets jaunes font du cinéma

Il n'a pas fallu longtemps avant qu'on annonce un film sur les gilets jaunes. Bon, il ne s'agit pas (pour l'instant) d'une comédie avec Franck Dubosc (ah non, lui il est hors-jeu sur ce coup). Là, on parle d'un documentaire, réalisé par le député Insoumis François Ruffin, qui a déjà fait «Merci patron!». Ruffin explique avec lucidité «Si on ne fait pas ce boulot, la trace de ce mouvement exceptionnel dans notre histoire va être faite par BFMTV, des éditorialistes, des intellectuels à chemise blanche, qui vont résumer ça à un mouvement violent, d’alcooliques, voire de fascistes et d’antisémites.» Son film sortira en avril et s'appellera: «J'veux du soleil». Si c'est leur principale revendication lors du grand débat, on n'est pas sorti de l'auberge.

Michel Pralong

Mitage miteux

En ce jour du 90e anniversaire de Tintin les Verts nous balancent leur affiche de campagne réalisée par un graphiste qui s'est modestement baptisé Herji. On veut pas être méchant (c'est toujours ce qu'on dit quand on va l'être), mais on est loin de Tintin, quand même. Franchement, ces temps, niveau campagnes, ça vole pas haut et c'est dommage quand c'est justement elle qu'on veut préserver. Et cette affiche assez moche (surtout si on n'aime pas les carottes) n'est pas aidée par le super slogan: «Oui au stop mitage». Oui au stop... oui mais non.

Michel Pralong

Un requin chipoteur

Un requin a attaqué une fillette et une femme âgée jeudi à l’est de l’Australie. L’enfant a été mordue au pied. La femme à la jambe. Mais leurs blessures ne sont pas trop sévères. Tant mieux pour elles. Mais en même temps c’est un peu vexant: le prédateur a manifestement trouvé qu’elles avaient mauvais goût…

Renaud Michiels

Service pas compris

Info intéressante fournie aujourd'hui par l'Office fédéral du service civil (CIVI): en 2018, 6205 personnes ont fait du service civil en Suisse. Ce qui représente tout de même 8,5% de moins qu'en 2017. Mais pourquoi? Réponse: «On ne dispose pas d’une analyse confirmée des raisons de cette diminution.». Voilà, voilà. Mais sinon, ça va CIVI?

Michel Pralong

Les chiffres du jour

90 L’âge de Tintin aujourd’hui.

1000 Le nombre de milliards de mille sabords.

Renaud Michiels

Le mauvais élément

Ainsi donc, le réalisateur Luc Besson se comporterait en monstre avec certaines femmes, qui l'accusent de viol et de coups.

Michel Pralong

(Le Matin)