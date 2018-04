Pas besoin de doudoune et de grosse écharpe en laine pour sortir de chez soi ce mardi. Après un lundi de Pâques radieux, la météo reste clémente dans de nombreuses régions de Suisse. Grâce au foehn, les températures devraient atteindre les 20 degrés, notamment à Bâle et à Coire (GR). A Genève, le mercure pourrait grimper jusqu'à 17 degrés et 19 degrés sont attendus à Sion (VS).

Selon Météo Suisse, un foehn tempétueux est attendu entre lundi soir et mercredi soir dans les Alpes avec des rafales comprises entre 90 et 110 km/h dans les vallées, voire entre 110 et 140 km/h sur les crêtes et les arêtes.

Interrogé par «20 Minuten», le météorologue Reto Vögeli précise que le printemps observera une pause jeudi. «La météo sera plus fraîche, il y aura du vent et le temps sera changeant.» Selon lui, la limite des chutes de neige s'abaissera une nouvelle fois jusqu'à 1000 mètres d'altitude.

Mais il se veut rassurant: le printemps devrait fêter son grand retour en fin de semaine, d'abord au sud puis dans le nord. «Ce week-end, il fera beau et chaud. Les températures devraient grimper jusqu'à 20 degrés dans de nombreuses régions du pays.» (Le Matin)