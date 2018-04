Genève en fait-elle vraiment si peu pour protéger ses pierres? Certains crient en effet leur ras-le-bol des «surélévations et dénaturations en tout genre». Le mouvement Contre l’enlaidissement de Genève, créé fin 2016, déplore que la ville soit devenue un «terrain de jeu pour promoteurs sans scrupule». Le collectif, apolitique, est plusieurs fois descendu dans la rue, notamment en janvier dernier.

Il demandait alors un moratoire d’un an sur la mise en œuvre du plan directeur cantonal 2030. Les participants dénonçaient une «fuite en avant de l’urbanisation». L’initiative «500 000, c’est bien assez!» encore au stade de projet mais préparée par Jean Barth, promeut de son côté la décroissance et a inscrit la lutte pour le patrimoine architectural parmi ses combats.

D’autres, au contraire, s’exaspèrent des choix de l’Office cantonal du patrimoine et des sites (OPS). C’était le cas du conseiller administratif thônésien Pascal Uehlinger (PLR), qui qualifiait récemment de «ruine» le toit métallique de la station-service de Thônex-Vallard, œuvre de l’architecte genevois Jean-Marc Lamunière, alors que l’OPS prévoyait de l’inscrire à l’inventaire. Cette mesure, avec le classement (plus contraignant et généralement réservé aux bâtiments prestigieux, comme l’Hôtel de Ville), a permis à l’OPS de protéger 336 objets durant la législature 2014-2018.

Milliers d’objets protégés

On parle «d’objet» pour désigner un bâtiment, une fontaine, un pont ou un détail de l’architecture d’un immeuble, comme la cage d’escalier ou un vitrail. Cela explique le nombre, qui paraît astronomique. Au total, 7791 objets bénéficient d’une mesure de protection dans le canton. Trop, trop peu.

La manœuvre peut interroger, surtout quand on ne comprend pas la démarche. Pourquoi ce lieu, d’apparence banale, voire pas géniale, se retrouverait ainsi promu? L’architecture moderne peine, de plus, à trouver des supporters. Petit tour du canton et décryptage de cinq insolites, par l’architecte directrice générale de l’Office du patrimoine et conservatrice cantonale des monuments, Sabine Nemec-Piguet. (Le Matin)