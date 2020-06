Quatre foyers d'infection au coronavirus ont été découverts en l'espace d'une semaine dans le canton de Zoug. Au total, 53 personnes ont été placées en quarantaine.

Ces nouveaux cas montrent très clairement que la pandémie n'est pas encore terminée, a indiqué mercredi le département de la santé du canton de Zoug. Les autorités s'attendaient à des nouvelles infections après l'assouplissement des mesures contre le coronavirus.

Mesures nécessaires

Le nombre relativement élevé de nouveaux cas est inquiétant, a souligné le conseiller d'Etat Martin Pfister, cité dans le communiqué du canton. Les mesures nécessaires ont donc été prises immédiatement pour éviter une nouvelle propagation du virus.

Le traçage a permis d'établir avec qui les personnes nouvellement infectées ont été en contact. Quatre chaînes d'infection ont pu être déterminées. Les personnes ont été infectées dans leur environnement professionnel, privé et familial.

Appel à la population

Toutes les personnes infectées et celles avec qui elles ont été en contact se sont montrées coopératives et ont respecté les mesures de quarantaine et d'isolement. L'état de santé des personnes infectées est bon.

Le département cantonal de la santé appelle la population à respecter les règles d'hygiène et de distance. Elles sont particulièrement importantes maintenant que les restrictions ont été assouplies. (ATS/Le Matin)