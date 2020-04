Un avion de rapatriement en provenance d'Inde a atterri samedi matin à Zurich avec 91 Suisses et 122 autres passagers, dont 44 sont domiciliés en Suisse. C'est l'avant-dernier vol retour organisé par le DFAE.

L'avion suisse a décollé samedi de Kolkata, dans l'est de l'Inde, fait escale à Kochi, dans le sud, et est arrivé en Suisse dimanche matin peu après 7h. Selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), il s'agissait du troisième et dernier vol de retour de l'Inde.

Le dernier vol retour est prévu pour mercredi. Il ramènera des voyageurs suisses en provenance d'Accra (Ghana), d'Abidjan (Côte d'Ivoire) et de Ouagadougou (Burkina Faso).

Pour la suite, le DFAE reste en contact avec les Suisses qui n'ont pas pu ou souhaité rentrer. Selon les informations des ambassades suisses, quelques centaines de personnes sont actuellement encore bloquées à l'étranger et voudraient revenir.

Au final, l'opération mise en place par le DFAE depuis le 22 mars aura permis de rapatrier près de 7200 personnes de toutes les régions du monde. Parmi elles figurent 4065 Suisses et 3098 ressortissants d'autres pays, dont deux-tiers d'Européens. Par ailleurs, 1500 Suisses ont pu rentrer grâce à des vols organisés par d'autres pays. (ats/nxp)