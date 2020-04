Sur mandat du DFAE, la compagnie aérienne Helvetic Airways a permis à une centaine de voyageurs répartis entre Accra (Ghana), Abidjan (Côte d'Ivoire) et Ouagadougou (Burkina Faso) de rejoindre la Suisse. L'avion s'est posé à Zurich mercredi soir.

Equipage volontaire

L'appareil avait décollé mardi après-midi de Zurich pour le Burkina Faso, avec une première escale le même jour à Accra, capitale du Ghana, et mercredi à Abidjan, a annoncé Helvetic Airways en soirée dans un communiqué.

Helvetic Airways performed the last repatriation flight on behalf of the @EDA_DFAE , bringing around a hundred travellers back to Switzerland from Accra, Abidjan and Ouagadougou. #flyinghome #helveticairways #fdfa #COVID__19 pic.twitter.com/IUc2nkie0r