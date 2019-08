Pour la première fois à Bienne, des feux de signalisation existants sont modifiés et équipés d'un récepteur radio. Les trolleys de la ligne 4 pourront ainsi s’annoncer au carrefour par ondes radio, une technologie déjà mise en service à la place de Port, sur la ligne 2.

Une initiative qui répond au problème des longues boucles à induction fraisées dans le bitume qui sont régulièrement endommagées par l'usure, la déformation et les travaux de la chaussée, et qui rend parfois la priorisation des bus instable. «Elle nécessite régulièrement des réparations et empêchent toute flexibilité, puisque le point d’annonce est fixe», explique Roger Racordon, responsable du Département des infrastructures.

Point virtuel

«Cette technologie sera mise en place petit à petit», a indiqué Roger Racordon. Un brin de technique? «Avec les annonces radio, le point virtuel peut être adapté, par exemple si les charges de trafic se modifient ou en cas de déviations dues à des travaux», précise-t-il.

Le chantier ouvert au carrefour rue Dufour – rue du Jura sur une importante liaison entre le centre-ville et les quartiers Est (Gurzelen, Champagne, Boujean) servira aussi les intérêts des cyclistes: d’ici la fin de la semaine, une piste cyclable améliorera leur sécurité.

«Jusqu’à maintenant, les cyclistes étaient en conflit avec les automobilistes sur toute la longueur des voies de présélection», relèvent les autorités.