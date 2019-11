Or donc, la Suisse romande n'a plus de cabine téléphonique. Dixit Swisscom, qui a annoncé cet événement jeudi, après le démantèlement d'un publiphone à Genève. «Allô! Non mais, allô quoi!», comme dirait Nabilla à Bienne, ville bilingue.

Jeudi soir, devant la gare de Bienne, une cabine téléphonique s'est illuminée, comme d'habitude, et comme bien d'autres, par exemple à la place du Marché-Neuf. Bien que les appels soient offerts sur le réseau suisse par la Société générale d'affichage, ces cabines sont souvent vides.

Ceux qui veulent téléphoner à l'étranger doivent utiliser une carte prépayée, mais certains utilisateurs entrent dans une cabine un smartphone à la main, pour être à l'abri de la pluie, du vent ou du bruit.

Lente agonie

À la rue Dufour, lematin.ch a assisté cette année à la lente agonie d'une cabine. Mais il y en a une qui tiendra debout à la rue d'Aarberg, même après la suppression de la dernière cabine alémanique à Baden (AG), prévue dans un mois: celle réalisée en 1995 par l'artiste bâlois Eric Hattan.

Financée par le pour-cent culturel octroyé lors de la construction d'un immeuble abritant alors les PTT, la cabine et son contenu étaient surdimensionnés, à 116%, pour troubler les utilisateurs.

Le téléphone sonnait 16 fois par jour et, lorsqu’un passant décrochait le combiné, il entendait de manière aléatoire l’horloge parlante de Tokyo, de Moscou ou d’ailleurs.

Dans le temps

Cette cabine visionnaire nommée «Zeitreise» («Voyage dans le temps») a été endommagée. Au lieu de la réparer, Swisscom l’a vidée de son contenu sans informer l’artiste. En l'an 2000, Eric Hattan a muré sa cabine comme on mure une maison contre des squatters.

Conçue comme un monument à la communication, elle rend désormais hommage à la cabine téléphonique bientôt disparue. Partiellement privée de ses briques, elle sert de poubelle et de cendrier. Difficile de la démonter: l’objet appartient à Swisscom, le trottoir à la Ville et les droits d’auteur à l’artiste…

À Bienne comme partout ailleurs, de vraies cabines démantelées ont trouvé une seconde vie après leur reprise par une commune. Elles servent de bibliothèques de quartier, de boîtes d'échange ou d'espaces d'information.

Vincent Donzé