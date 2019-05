La petite vidéo a été publiée mercredi par Meyrin Centre sur sa page Facebook. 24 heures plus tard, la scène immortalisée par le centre commercial genevois avait été partagée plus de 2000 fois. Elle avait suscité plus de 300 commentaires. Et avait été vue plus de 120 000 fois!

De quoi s’agit-il? D’une sorte d’instant de poésie surprenant. Sur la vidéo qui ne dure même pas 30 secondes, saisie au cœur du centre commercial, un «couple» de policiers genevois, en uniformes, menottes apparentes, effectue quelques pas de tangos… Accompagnés d’une musique idoine.

«Quelle honte!»...

Parmi les commentaires, on déniche une poignée de râleurs. «On danse pendant le job et après, pour rattraper le temps, on balance des amendes à tout va», peste l’un. «Mais quelle honte, on les paye pour danser», enchaîne un autre. Mais la plupart des réactions sont enthousiastes: «adorable», «génial», «magnifique», «bravo la police!»

La majorité a cependant remarqué les mots-clés liés à la publication. Dont «fête de la #danse» et «#comédiens». Oui: ce ne sont pas de vrais policiers. Par contre il s’agit de vrais danseurs qui se produisent dans le cadre de la 14e édition de la Fête de la danse, qui se tient jusqu’à dimanche dans 36 villes suisses – dont onze en Suisse romande.

Ce duo habillé en policier fait partie de la compagnie Alias, de Meyrin. Elle mène un projet justement intitulé «Une Force de l’Ordre», proposant de «redistribuer les cartes de l’autorité» dans l’espace public. Effet de surprise garanti. D’ailleurs, depuis, la compagnie a récidivé. Toujours à Genève mais cette fois devant la gare.

(Le Matin)