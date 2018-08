Tolérer ou bannir les smartphones à l’école? Cette question agite les autorités scolaires cantonales depuis qu’une interdiction générale a été promulguée en France. S’il est une commune où la discussion est close, c’est Moutier, où les portables sont interdits depuis trois ans.

Ce n’est pas face à la distraction ou à la tricherie que les autorités scolaires prévôtoises ont interdit les smartphones, mais pour pour prévenir le harcèlement. À leur entrée en classe, les élèves déposent leur téléphone portable dans une boîte en plastique pour le reprendre à midi. Des gestes répétés l’après-midi.

Une interdiction devenue habitude

Résultat? «L’interdiction est respectée sans discussion. C’est même devenu une habitude: la plupart des élèves laissent même leur smartphone à la maison. Et c’est tant mieux: on ne peut rien interdire sur le chemin de l’école, un trajet sous la responsabilité des parents», constate la directrice des écoles primaires et enfantines, Janine Gerber, qui applique ainsi une décision de son prédécesseur.

Quand un élève a désobéi, son smartphone lui est séquestré et ce sont les parents qui doivent le récupérer. La directrice en garde un dans son bureau, qui n’a pas été récupéré depuis belle lurette. Les parents concernés ont-ils préféré en acheter un autre plutôt que se faire sermonner? «C’est plausible...», sourit la directrice. À l’inverse, il est arrivé qu’une élève oublie son portable un vendredi et qu’elle ne cherche pas à le récupérer avant le lundi.

Lundi, une semaine après la reprise de l’école, son adjointe Monia Koenig n’a pas trouvé un seul smartphone chez les 6-10 ans, alors qu’on en voyait auparavant jusqu’à l’école enfantine! Chez les 10-12 ans, les boîtes contenaient un, trois ou quatre smartphones dans des classes de 22 ou 23 élèves.

Les enfants s'en accomodent

Lors d’un camp organisé à Sion avant les vacances, les élèves ont vécu trois jours sans portable: «Ils se sont remis à discuter entre eux, à regarder les paysage, à disputer des matchs de foot avec des inconnus...», constatent la directrice et son adjointe. En fait de sevrage, les élèves interrogés à la volée semblaient s’accommoder facilement de cette scolarité sans écran. «Les téléphones portables rassurent surtout les parents qui veulent rester en contact avec leur enfant...», suppose la directrice Janine Gerber.

Quand il s’agit d’établir un contact, les élèves savent comment s’y prendre: «Je demande à la maîtresse de pouvoir utiliser son téléphone», indique une élève. Quid de l’aspect pédagogique parfois facilité par Google? «L’école dispose du matériel informatique nécessaire dans les trois collèges», répondent les directrices.

Prévenir le harcèlement

Moralité: «L’interdiction des smartphones à l’école ne présente aucun inconvénient», témoignent Janine Gerber et Monia Koenig. L’important, c’est d’avoir fait obstacle au harcèlement et aux dérives générés par les photos, les vidéos et les messages que s’envoyaient les élèves.

Si les jeunes sont nombreux à affirmer qu’ils se servent de leur smartphone pour des jeux, des vidéos, des photos et de la musique, il est arrivé avant l’interdiction qu’une élève filme un enseignant pendant les cours. Un écolier s’était effondré en classe après avoir été harcelé sur le chemin de l’école via les réseaux sociaux. Il s’agissait aussi d’éviter des vidéos tournées dans les vestiaires et les douches, ainsi que des bagarres et des agressions filmées et diffusées. «Nous n’avons plus connaissance de telles dérives», indique Janine Gerber. Son adjointe acquiesce: «Enseignant ou parents: personne ne souhaite un retour en arrière», assure Monia Koenig.

Un avis partagé par les élèves, devant leur institutrice... (Le Matin)