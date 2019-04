Le climat est plutôt tendu à Sion. Alors que des marches pour le sauver vont avoir lieu ce samedi un peu partout en Suisse, ce ne sera pas le cas dans la capitale valaisanne. Les autorités l'interdisent, nous apprend «Le Nouvelliste». Seraient-ils climatosceptiques à la Ville? Pas du tout, c'est juste que la demande n'a été déposée que mercredi, soit «totalement hors délai». Faut avertir minimum 30 jours avant, idéalement trois mois! C'est vrai qu'il y a de quoi rester cool à Sion face au réchauffement climatique: si celui-ci devait provoquer la fin du monde, il suffira de ne prévenir Sion que quelques jours avant, comme cela elle ne pourra pas avoir lieu. Michel Pralong

Qu’il soit correct!

«Aller à vélo au travail réduit l’absentéisme», titre le portail d’information belge 7sur7. Ben évidemment puisque aller au travail réduit l’absentéisme… Respectons la logique et soyons précis: aller à vélo au travail puis changer d’avis et s’arrêter au bar augmente l’absentéisme. Tout comme ne pas aller au travail et rester sur son vélo d’appartement. Renaud Michiels

Céline envoie valser la rumeur

Céline Dion a coupé court à la rumeur selon laquelle elle aurait une relation avec son danseur Pepe Munoz: «Il est gay», a-t-elle abruptement déclaré lors d'une interview à «Extra». S'il n'avait pas encore fait son coming-out, voilà qui est fait. (MP)

Allô?

L’apnéiste Guillaume Néry pousse un «cri de détresse» contre la surpêche, tweete «Le Parisien». «Blub blublub bloub»? (RM)

Sarkozy de retour au Fouquet's

C'est dans ce prestigieux établissement que Nicolas Sarkozy avait fêté son élection à la présidence en 2007, ce qui avait fait dire à beaucoup que cela montrait à quel point il était loin du peuple. Mais du Fouquet's, Sarkozy s'en rapproche encore puisqu'il vient d'être nommé au conseil d'administration du groupe des casinos Barrière qui possède le restaurant. Groupe qui s'est félicité de pouvoir bénéficier de «ses compétences et de sa connaissance hors du commun des enjeux stratégiques internationaux.» Ainsi que de celle de la carte des mets. (MP)

Un président, ça Trump énormément

Donald Trump ne cesse de prétendre qu'il est le président de tous les records. Là, il a raison, mais seulement s'agissant du nombre de mensonges débités à la minute. Et voilà pourquoi il a une si grande mèche blonde (ou jaune): c'est elle qui grandit quand il ne dit pas la vérité et non son nez. (MP)

(Le Matin)