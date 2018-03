À califourchon sur un bidon: pub incriminée

Saisie par une organisation féminine, la Commission suisse pour la loyauté en matière de publicité (CSL) a examiné une annonce liée au secteur sylvicole. Elle faisait la promotion d’un carburant avec une femme court vêtue assise, les jambes ouvertes, sur un tonneau d’essence.

La Commission a jugé ce visuel déplacé et sexiste. La femme ne servait qu'à aguicher et n'avait pas le moindre lien avec le produit vanté. Et ce même si le casque, les gants et le système de protection auditive font référence à l’économie forestière.

L'entreprise incriminée s'était défendue en affirmant qu'il s'agissait d'un hommage au célèbre calendrier Pirelli, qui présente des femmes en très petite tenue. Mais cette argumentation n'a pas fait changer d'avis la CSL. (Le Matin)