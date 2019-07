Malgré la journée la plus chaude de l'année, sans une goutte de pluie, le ruisseau du Triftbach a causé une inondation surprenante mercredi à Zermatt (VS). Des photos de lecteurs sur 20minutes et blick.ch montrent des masses d'eau grise s'abattre sur les maisons.

On ignore pour l'heure si des personnes ont été blessées dans l'incident. Un glacier est probablement à l'origine de ces torrents d'eau accompagnés de sable et de pierres, a déclaré mercredi soir à Keystone-ATS la présidente de la commune Romy Biner-Hauser. Il s'agit selon elle «d'un caprice imprévisible de la nature».

Une poche d'eau dans la zone glaciaire située au-dessus du ruisseau - invisible depuis la surface - pourrait s'être vidée toute seule, explique Mme Biner-Hauser. Les pompiers sont en action dans la station et les ponts sur le Triftbach ont été fermés. Certaines caves ont dû être pompées. (ats/nxp)