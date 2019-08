Depuis que les autorités biennoises ont inauguré en grande pompe la plaque bilingue «Laure-Wyss Esplanade» en hommage à une journaliste et écrivaine, les francophones de Bienne s'arrachent les cheveux ou rigolent, c'est selon: pourquoi diable avoir copié à l'identique «Esplanade Laure-Wyss», une pour les alémanique et l'autre pour les francophones?

«Le français est à nouveau mis à mal», déplore Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme. En l'occurrence, l'intitulé en allemand a aussi subi une entorse: il aurait fallu écrire «Esplanade-Laure-Wyss».

La nomenclature a ses règles, qui imposent un trait d'union entre le prénom et le nom. Le problème n'est pas là. Mais comme on écrit «Rue Henri-Dunant», on doit écrire en français «Esplanade Laure-Wyss».

«C'est qui les types?»

«C'est qui les types qui valident?», peste un internaute. Les mêmes, sans doute, qui avaient validé l'«Allée Roger-Federer» avec un trait d'union placé trop haut. En tout cas. comme on peut le voir dans la galerie ci-dessus, un petit tour de ville démontre que par manque d'uniformité, Bienne est à côté de la plaque...

C'est paraît-il le très approximatif Registre officiel des rues qui induit en erreur. Responsable du Département des infrastructures, Roger Raccordon a promis de corriger le tir: les deux panneaux placés de part et d'autre de l'esplanade seront remplacés dans deux ou trois semaines par un seul intitulé: ce sera «Esplanade Laure-Wyss» pour tout le monde, et ce sera une première pour Bienne!