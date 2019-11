Tirant un parallèle avec la Suisse multiculturelle, le conseiller fédéral en charge des affaires étrangères Ignazio Cassis a demandé à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) d'«incarner aussi ce pluralisme». «L'UNESCO est celle de tous ses États membres», a-t-il ajouté, selon son discours écrit transmis par le Département fédéral des affaires étrangères.

Face à la montée de l'intolérance, le Tessinois a lancé un appel à s'engager pour le «respect de la diversité des cultures [...], le dialogue et la coopération», gages de la «paix et de la sécurité internationales».

Dans ce cadre, le libéral-radical a présenté deux nouvelles initiatives soutenues par la Suisse: la fondation «Geneva Science and Diplomacy Anticipator» et la fondation «Swiss Digital Initiative».

Suisse candidate

La première, établie entre le Conseil fédéral, le gouvernement genevois et la ville de Genève, vise à favoriser les liens entre science, innovation et diplomatie. La seconde a pour but la promotion des normes éthiques dans le monde numérique.

La réunion de l'UNESCO s'est ouverte mardi dans la capitale française. Elle doit s'achever le 27 novembre. Regroupant 193 pays membres, elle ne compte plus dans ses rangs ni les États-Unis ni Israël. Washington, l'accusant d'être «anti-israélienne», avait annoncé son départ au cours de la précédente conférence générale, en 2017, vite suivi par Tel Aviv.

L'éthique en matière d'intelligence artificielle (IA) sera notamment au menu de la conférence générale la semaine prochaine. Les pays membres examineront l'opportunité d'établir un instrument normatif sur l'éthique de l'IA dans les 18 à 24 mois à venir.

Membre de l'UNESCO depuis 1949, la Suisse espère retrouver un siège au conseil exécutif de l'organisation. L'élection est prévu le 20 novembre. Le conseiller fédéral Alain Berset doit participer mardi prochain à une réunion du forum des ministres de la culture dans le cadre de cette conférence de l'UNESCO. (ats/nxp)