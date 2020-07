La jonction complète Bienne-Nord a été approuvée par le Conseil fédéral en 1997 dans le cadre du projet général de la branche Est de l’A5. Le canton est compétent pour sa réalisation dans le cadre de l’achèvement du réseau. Un projet de jonction complète comportant un tunnel existe depuis plusieurs années. Ces dernières années, le canton a également élaboré une variante simplifiée avec un turbo-giratoire à peu près dix fois moins chère que la variante d’origine et proposé à l’Ofrou de préparer un projet de mise à l’enquête pour cette solution. L’OFROU n’a encore pas pris de décision à ce sujet et souhaite attendre les résultats du processus de dialogue sur le contournement Ouest de Bienne par l’A5.

Installé le temps d'un chantier par l'Office fédéral des routes (Ofrou), un rond-point fait l'unanimité sur la route à quatre pistes qui relie le Jura à Bienne, dans les gorges du Taubenloch. L'impulsion est venue de la députée bernoise Sandra Schneider (UDC): «Depuis sa construction, ce carrefour exerce des effets positifs sur la circulation», a constaté cette politicienne biennoise.

«Les usagers de la route peuvent notamment tourner et repartir de la manière la plus simple en sens inverse, rendant inutile la traversée de Bienne, mais aussi de Frinvillier et d’Orvin», constate cette élue. Mais pourquoi diable les ingénieurs n'y ont-ils pas pensé plus tôt?

«Trouvé sa place»

C'est bien simple: «Le giratoire du Taubenloch a trouvé sa place dans le réseau routier local», selon Sandra Schneider. Dans la planification cantonale, ce rond-point devait disparaître au terme des travaux d’assainissement du tronçon. «Toutefois, vu la meilleure fluidité du trafic, une telle mesure serait contre-productive», plaide Sandra Schneider dans sa motion.

L’Exécutif dit comprendre la requête. Il note que le giratoire provisoire construit par l’OFROU a beaucoup amélioré l’accès à l’autoroute, surtout pour Macolin et Evilard. Selon le canton, l’ouvrage fonctionne bien. Cela renforce la position qu’il défend depuis plusieurs années, selon laquelle une jonction complète Bienne-Nord est appropriée et comporte des avantages.

Différentes étapes

L'OFROU a réalisé le giratoire provisoire afin que les véhicules puissent continuer à emprunter le Taubenloch pendant les différentes étapes des travaux de réfection de l’A16. À leur issue en 2024 ou 2025, l’Ofrou a prévu de le démolir.

Dès que des décisions auront été prises sur la suite de la procédure pour le contournement Ouest, le Conseil exécutif s’engagera auprès de la Confédération pour que le canton puisse poursuivre ses travaux et élaborer un projet définitif pour la variante avec giratoire et prochainement faire du giratoire provisoire un giratoire définitif.

Vincent Donzé