En Argentine a démarré jeudi une Copa America très particulière. Elle est en effet réservée aux joueurs nains. L'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Canada, le Chili, la Colombie, les États-Unis, le Pérou, le Paraguay et l'invité extra-continental, le Maroc, s'affrontent jusqu'à dimanche dans une compétition créée pour combattre les préjugés et la discrimination dont sont encore trop souvent victimes ces petites personnes. Les matches se disputent sur des terrains de futsal, avec des équipes de septs joueurs et des buts de 1,7 m de haut sur 2 de large contre 2,44 sur 7,32 pour le foot traditionnel. Si ces joueurs n'ont rien à envier aux talents des «grands», plusieurs différences notables existent: il est très difficile ici de faire un petit pont mais plus aisé de passer par dessus le mur. Et il n'y a que là où les enfants doivent se baisser pour être pris en photo avec leur idole. Une compétition qui ne compte donc que de petites équipes, mais avec un cœur gros comme ça.

Jeu de nains, jeu pas du tout vilain. Vidéo AFP

Michel Pralong

En Irlande, Dieu perd son impunité

Aujourd'hui, le peuple d'Irlande s'apprête à supprimer de son code pénal la répression du blasphème. Cette loi vieille comme l'Irlande, n'est finalement plus appliquée, le seuil de tolérance des Irlandais étant fantastique. L’an dernier, l’acteur Stephen Fry a été toutefois dénoncé pour avoir déclaré à la télévision : «Pourquoi devrais-je respecter un Dieu mesquin, capricieux et stupide qui a créé un monde rempli d’injustice et de douleur ?» Un seul habitant, dans l’ouest du pays, a déposé plainte et la police a classé l’affaire. En plus Stephen Fry avait des antécédents en tant qu'homosexuel assumé. On lui prête cette citation: «Quand je suis sorti du ventre maternel. J'ai regardé ma mère et pensé : « C'est bien la dernière fois que je passe par là.»

Eric Felley

«Pourquoi devrais-je respecter un Dieu mesquin?» a demandé l'acteur Stephen Fry. Photo Keystone

Des mandats pour la Confédération

La Confédération publie ce vendredi une invitation aux entrepreneurs en Suisse pour des séances d'informations sous le titre «Comment maximiser mes chances d’obtenir un mandat de la Confédération?» Ces rendez-vous informeront sur les démarches administratives, les subtilités des mises au concours, les exigences des marchés publics, les conditions juridiques pour les soumissionnaires, etc... C'est la méthode officielle, qui, il faut le reconnaître ne «maximise» pas vraiment les chances. La méthode officieuse, c'est d'avoir un maximum d'amis.

Eric Felley

Augmentation du prix à la pompe (funèbre)

Les Belges, qui s'y connaissent en mise en bière, dépensent de plus en plus pour les funérailles: 5000 euros en moyenne, contre 4000 il y a 10 ans et 1900 euros en 1986, révèle une étude relayée par Sudinfo.be. Une telle augmentation ne peut être due qu'à l'inflation, mais les Belges seraient toutefois en grande majorité satisfaits des entreprises de pompes funèbres. Jamais le terme «enterré en grande pompe» n'aura été aussi vrai. Voilà donc un métier d'avenir, surtout que la demande n'est pas près de se tarir.

Michel Pralong

Une foire qui perd la chaise

Une attraction de la Foire aux plaisirs à Bordeaux a suscité l'indignation de nombreux visiteurs. Elle proposait aux gens, contre 1 euro, la simulation d'une mise à mort d'un mannequin, en tenue orange de prisonnier, assis sur une chaise électrique. Appelé «La mise à mort», ce divertissement macabre a créé une polémique telle que la mairie a demandé à l'association des forains de la retirer, ce qui a été fait. Mais le comble, c'est que cette attraction avait déjà fait le même scandale dans la même foire il y a deux ans. Elle aurait cette année échappé à la vigilance des agents municipaux chargés de la coordination de l'événement. Ne pas être au courant d'une chaise électrique, c'est un comble!

Quand on te propose, contre 1€, d'exécuter un faux condamné à mort.

Photo de @GdArdier, Foire de @Bordeaux. #BonGoût pic.twitter.com/LC7vEEmLGU — Stéphanie Laporte (@steashaz) 7 mars 2016

Michel Pralong

Un incident hideux ?

Quatre semaines après les faits, un procureur saoudien a déclaré que le crime contre le journaliste Jamal Khashoggi était «prémédité». Après que les Saoudiens aient affirmé qu'il était ressorti vivant de l'ambassade à Istanbul, qu'il avait participé à une rixe (sous-entendu déclenchée par lui), qu'il s'était peut-être coupé les doigts en hachant des oignons... Dorénavant, combien faudra-t-il de temps pour parler de «commandité» et combien de temps encore commandité par qui ? Par le père Noël ? En tout cas ce n'est pas le prince, qui a qualifié le crime «d'incident hideux». Bizarre traduction peut-être. Autrement dit, une horreur sans importance.

Eric Felley

Noire rancune

Dans une vidéo datant d’il y a une semaine, qui a fait le tour du monde et suscité une quantité phénoménale d'indignations, un passager hirsute d'un vol Ryanair insulte violemment sa voisine, une dame noire et âgée. Il la traite de «hideuse vache noire». Vendredi, il a fini par s'excuser à la télévision britannique: «J’ai sûrement perdu mon calme, dit-il. En aucun cas je suis une personne raciste. C’était juste un coup ponctuel de colère, je crois.» La dame a refusé ses excuses. En plus, elle est rancunière.

Eric Felley

Ils reviennent de loin (de Russie, même)

Beaucoup de bruit pour rien. Au final, ni Géraldine Savary ni Pascal Broulis n'ont commis d'infraction pénale en acceptant de voyages en Russie, a estimé le parquet vaudois. Les deux élus peuvent donc respirer. Comme quoi, la presse et certains politiciens ont vendu la peau de l'URSS avant de l'avoir tué.

Michel Pralong

(Le Matin)