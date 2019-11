Première alerte et première gabegie: ce matin à La Chaux-de-Fonds, la voirie est intervenue en force pour déneiger routes et trottoirs. Problème récurrent: les voitures garées le long des trottoirs gênent considérablement le déneigement.

«C'est le chaos, comme à chaque première alerte», résument deux agentes occupées à verbaliser. L'alerte neige a été communiquée par SMS, mais beaucoup n'ont pas compris ce qui signifie les «mesures hivernales en vigueur» régissant le parcage du 1er novembre dernier au 15 avril prochain. N'ont pas compris ou... n'ont pas respecté.

«Il y ceux qui préfèrent payer 40 francs d'amende plutôt que de déplacer leur voiture à 4 heures du matin une voiture garée devant chez eux», glisse un dépanneur. L'alerte neige a été diffusée dimanche à 16h53.

Plus dissuasif

L'époque des voitures évacuées par centaines à la fourrière est désormais révolue. On ne paie plus 490 francs pour aller récupérer son véhicule évacué sur le parking du stade de foot, un tarif qui était plus dissuasif qu'une amende de 40 francs.

«On a parqué nos deux véhicules il y a dix minutes à peine!», fulminent deux ouvriers engagés dans la rénovation d'un appartement, en découvrant à 9h45 deux contraventions de 40 francs.

«À La Tchaux, c'est déjà compliqué de se garer en été. Alors en hiver...», peste un réparateur.

Vincent Donzé