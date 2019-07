Le nouveau mobilier urbain qui empiétait sur la chaussée n'aura tenu qu'une semaine, à Bienne. Les deux restaurateurs contrariés d'avoir perdu quatre places de parc n'y sont pour rien: ce sont les Transports publics biennois qui ont mis fin à l'expérience.

On ne badine pas avec la sécurité: c'est la proximité de l'échafaudage métallique avec le caténaire électrique qui a sonné le glas de l'îlot urbain de la place de la Fontaine, à la rue Centrale. Dommage: cet îlot venait à peine de susciter un débat prometteur dans l'hebdomadaire «Biel Bienne».

Le plus agréable

L'intention affichée par le Département biennois des infrastructures, c'est d'animer le centre-ville et le rendre «le plus agréable possible à vivre pour l’ensemble de la population».

Ailleurs en ville, l'expérience des «îlots d’été» se poursuit. Ce projet pilote prévoit l'installation d'îlots temporaires avec chaises, bancs et hamacs à l’Esplanade du Palais des Congrès et au Quai-du-Haut, puis au Quai-du-Bas, à la rue de Nidau, à la rue du Général-Dufour et à la rue d’Aarberg.

L'îlot de la place de la Fontaine devrait revenir, mais sous une autre forme. Cette place rectangulaire est idyllique, mais négligée, entre des façades datant de la deuxième moitié du XIXe siècle et en son centre depuis 1860, une fontaine hexagonale dédiée à Mercure.