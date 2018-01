«Jamais la Maison de la Suisse n’a été aussi près des athlètes ni aussi bien incarné l’ADN des sports d’hiver.» À quelques jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud (le 9 février), Nicolas Bideau présente le quartier helvétique qui accueillera les amateurs de sport, de la Suisse et, espère-t-il, les nombreux médaillés helvétiques. Quinze, pronostique le directeur de Présence Suisse. «Dans les disciplines d’hiver, il y a une dimension que l’on trouve moins en été: celle des supporters. Des villages entiers, des fan-clubs qui ont suivi un athlète depuis ses débuts se déplacent pour venir l’encourager. Ça donne une ambiance incroyable.» Elle sera évidemment encore plus festive si les sportifs suisses alignent les victoires.

Mais Nicolas Bideau n’entend pas compter seulement sur ça pour faire de l’espace helvétique un lieu incontournable. «En Corée, contrairement à Sotchi, il n’y a pas de parc olympique vraiment défini, la difficulté était de trouver le bon lieu.» Finalement c’est du côté des sports alpins, à dix minutes du village olympique, que la délégation suisse a posé ses valises. Avec l’architecte qui avait créé la structure utilisée aux Jeux de Rio et réutilisée à Pyeongchang, Présence Suisse a convaincu les Américains et les Suédois de s’installer dans la même zone.

En bonus, un atout non négligeable: le quartier ainsi créé sera installé au pied de l’une des seules pistes de ski ouvertes au public. «On pourra skier dans la Maison de la Suisse!» Petit tour d’horizon des points forts de ce pavillon budgétisé à 3 millions.

Les travaux d’aménagement vont bon train à moins de deux semaines de l’ouverture. Photo: DR.

SKI

Au pied d’une piste ouverte au public durant les Jeux, la Maison de la Suisse proposera des cours de ski. «Tous les membres de la délégation qui savent skier, moi y compris, se proposeront d’initier les visiteurs qui le souhaitent», explique Nicolas Bideau. «Grâce à un partenariat avec les entreprises Movement et Dahu, qui fabriquent respectivement des skis et des chaussures, on aura du matériel à disposition. Tout en montrant que la Suisse est à la pointe de l’innovation, se réjouit-il. Avec un soulier alliant une bottine confortable à un exosquelette, Dahu permet à tous ceux qui n’ont jamais dévalé les pistes sans avoir mal aux pieds d’être enfin vraiment confortables.»

HEIDI

Sans tomber dans le folklore, il y a des clichés auxquels on n’échappe pas. «En Asie, deux personnalités suisses sont des vedettes: Roger Federer et Heidi. Nous avons donc décidé de faire de cette dernière notre mascotte pour ces Jeux. Mais une Heidi un peu «mangaïsée», indique le directeur de Présence Suisse. La fillette se déclinera donc en différentes versions, parmi lesquelles un pack d’émoticônes qui devrait permettre d’exprimer toute la palette des sentiments que ressentiront les supporters devant leurs champions. Des petits strips en BD racontent déjà, sur les réseaux sociaux, les aventures de notre Heidi nationale qui aidera à exprimer certains chocs culturels entre Suisses et Coréens.

Ambassadrice: Afin de s'adapter à son environnement asiatique, la traditionnelle Heidi a été représentée avec des airs de personnage de manga. Photo: DR.

SION 2026

Nicolas Bideau en est persuadé: ce qui manque encore à la candidature valaisanne pour décoller, c’est l’émotion. «Pour l’instant, le débat se concentre sur les chiffres, sur les inquiétudes de chacun. Et c’est bien, il faut en parler. Mais nous avons envie de montrer le formidable projet que cela peut-être pour toute une région. Un vrai événement populaire à taille humaine», comme les derniers Jeux organisés en Suisse, en 1928 et en 1948. Ces deux éditions seront à l’honneur dans un petit chalet consacré à la candidature valaisanne. On y présentera des images d’archives, une illustration du projet de Sion 2026, mais aussi un film donnant la parole à des personnes qui espèrent ces Jeux. De quoi, souhaite le patron de Présence Suisse, doper l’enthousiasme.

Opération séduction: La maison de la Suisse aura également pour objectif de mettre en avant les ambitions olympiques de Sion 2026. Photo: Olivier Maire/Keystone.

APRÈS-SKI

Il n’y a pas que dans les sports olympiques que la concurrence est acharnée. «Il y a une fausse image à propos de l’après-ski en Suisse. Souvent, les gens disent que, pour le ski, notre pays est meilleur, mais que pour faire la fête, l’Autriche est plus sympa. On doit absolument changer ça!» Les pistes pour la Suisse, la piste pour l’Autriche? Une image qui risque de ne pas survivra à ces Jeux: avec 300 meules de raclette, 670 kilos de pommes de terre et 950 litres de vin valaisan et vaudois pour faire descendre le tout, le restaurant proposera rösti, fondue et raclette en suffisance. Plusieurs concerts d’artistes suisses comme Pat Burgener ainsi que des DJ live sont aussi prévus.

PATINOIRE

À Rio, la patinoire artificielle avait été l’un des atouts majeurs de la Maison de la Suisse. Pas question donc de renoncer à renouveler l’opération. «Mais vu nos résultats en patinage comparés à ceux des Asiatiques, mieux valait ne pas miser sur cette discipline. (Rires.) On a donc misé sur le hockey sur glace avec une initiation aux tirs au but.» Là aussi, ce sont des membres de la Maison de la Suisse qui vont jouer les professeurs. Mais moins à l’aise une canne à la main qui spatule aux pieds, ils ont pris des cours avec le Lausanne Hockey Club. «Avec la proximité des Américains et des Suédois, on espère aussi des combats internationaux sur la glace!»

Découverte:Les visiteurs du pavillon pourront goûter aux joies du hockey sur glace. Photo: DR.

CHEERLEADING

Souvent désignés sous le nom de «pom-pom girls» – même si des hommes sont aussi adeptes – les cheerleaders sont entrés en 2016 dans la catégorie «sport olympique». Pas suffisant pour être inscrit comme discipline, ce premier pas permet à ces athlètes d’être présents en Corée. «Les autorités coréennes ont invité les nations du cheerleading issues de pays qui cartonnent dans les sports d’hiver», précise Nicolas Bideau. Ainsi, à partir du 15 février, les Lausanne Angels représenteront la Suisse avec des pyramides humaines et des sauts pour soutenir les champions suisses.

Spectaculaire: Pyramides humaines et acrobaties en tout genre seront au rendez-vous pour encourager les sportifs suisses et divertir les visiteurs du pavillon. Photo: DR. (Le Matin)