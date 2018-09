Frédéric Borloz n'aura fait qu'une semaine de session à Berne. Depuis dix jours, il se remet lentement de sa chute à vélo. Avec douze fractures, ce n'est pas une sinécure. Lorsqu'il les énumère, on ne peut s'empêcher d'avoir mal pour lui: «J'en ai une au sternum, deux à la clavicule, deux aux omoplates et sept côtes cassées. Je pense que j'aurais encore une à deux semaines de douleurs. On ne peut pas dire le contraire, c'est très douloureux...»

Il se baladait à vélo ce dimanche 16 septembre près de Saint-Gingolph, à environ 30 km/h, lorsque le félin s'est jeté sous sa roue: «Je l'ai vu au loin, mais je ne me suis pas méfié. D'habitude, je fais plutôt attention aux chiens qui peuvent avoir un comportement imprévisible ou nous courir après. Soudain le chat a sauté sous ma roue, je n'ai rien pu faire. Depuis on m'a raconté que ce n'était pas la première fois qu'un chat réagissait ainsi. Mon collègue Jacques Bourgeois a vécu une histoire similaire.»

Frédéric Borloz est tombé lourdement sur le côté droit. Seul, il ne pouvait plus se relever. Il a été assisté par un voisin: «Ironie de l'histoire c'est le propriétaire du chat. J'ai appelé. Cette personne m'a aidé, elle a appelé les secours, m'a apporté une couverture. L'ambulance est arrivée assez rapidement et j'ai été emmené à l'hôpital de Monthey. Depuis ma naissance, je n'avais jamais été à l'hôpital de ma vie!»

Le Syndic d'Aigle fait régulièrement du vélo et des courses pour des causes de bienfaisance: «J'ai fait Aigle-Berne et Aigle Genève. Dernièrement, j'ai couru pour Terre des Hommes sur une boucle, une centaine de kilomètres. C'est mon moyen de garder la forme.»

Pour la session, il a dû faire l'impasse: «Aller à Berne, ce n'était pas possible. J'arrive à marcher, je travaille l'après-midi et je signe les documents de la main gauche, cela donne une écriture un peu étrange, mais ça va...»

