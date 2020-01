Un jeune sourd a abusé de plusieurs fillettes et adolescentes, à Lausanne et dans la région, au gré des écoles et établissements qu'il fréquentait. Malgré les suivis mis en place et les condamnations de la justice des mineurs, il a poursuivi ses abus. Le Département de la formation et de la jeunesse a ouvert une enquête administrative.

Dès son plus jeune âge, et durant dix ans, ce garçon a fait de nombreuses victimes, sourdes comme lui, révèle samedi «24 Heures». Dans son enquête, le quotidien détaille le parcours du jeune homme et se demande si toutes les mesures ont été prises pour éviter ses agissements.

L'agresseur a finalement été condamné en janvier 2018 à cinq ans de prison, assortis d'une mesure thérapeutique, relate un arrêt de la Cour d'appel qui confirme la peine. Il a été reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle sur six de ses victimes.

Selon l'arrêt, dès 2007, l'école spécialisée qui l'accueillait a constaté qu'il présentait un retard mental, des difficultés de communication et «des problèmes dans le rapport qu'il entretient avec la sexualité». La justice des mineurs l'a condamné trois fois, dès 2009, pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Plainte et arrestation

Un encadrement thérapeutique s'est mis en place, mais les agissements du jeune se sont poursuivis. En mars 2015, une de ses victimes porte plainte, après de graves abus perpétrés «en divers lieux» et «à au moins sept reprises», note l'arrêt de justice. L'enquête se met en marche. L'agresseur est arrêté.

Le Département vaudois de la formation et de la jeunesse, dont dépend notamment l'école spécialisée qui a accueilli le jeune homme, a décidé d'ouvrir une enquête administrative. «Elle a été confiée à un expert externe. Ses conclusions sont attendues d'ici l'été», a confirmé samedi à Keystone-ATS Julien Schekter, chargé de communication du département. (ats/nxp)