Dramatique accident de la circulation peu après 7h mardi sur la route cantonale entre Mont-la-Ville et L’Isle. Un Suisse de 21 ans a perdu la maîtrise de son véhicule dans un tronçon rectiligne pour une raison indeterminée.

Le véhicule a fait une embardée de plusieurs dizaines de mètres avant de s’encastrer dans un arbre et de s’embraser, explique la police cantonale vaudoise dans un communiqué. La victime, domiciliée dans la région du Nord vaudois, n’a pas pu être extraite de sa voiture et est décédée dans l’incendie qui a suivi. La route cantonale a été fermée jusqu’à 11h pour les besoins des secours, du constat et du dépannage.

La Police cantonale vaudoise a lancé un appel à témoin afin d’établir les circonstances de cet accident. Les personnes qui circulaient sur cette route au moment du drame ou qui se trouvaient à proximité immédiate du site sont priées de contacter le 021 333 53 33.