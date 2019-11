La manière de boire de l'alcool a changé en 25 ans en Suisse. Ceux qui boivent quotidiennement sont près de deux fois moins nombreux. Mais ceux qui s'enivrent ponctuellement, au moins une fois par mois, sont eux en hausse. Un habitant sur cinq est abstinent.

En 2017, 68% des hommes et 49% des femmes disaient boire de l'alcool au moins une fois par semaine. Les comportements en matière d'alcool varient de manière importante selon le genre et l'âge, et ont évolué au cours de ces 25 dernières années, écrit lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

Alors que la part des personnes buvant de l'alcool est restée stable (84% en 1992 et 82% en 2017), celle des consommateurs quotidiens a diminué de 20% à 11%. Cette baisse est plus marquée chez les hommes, puisque la part des consommateurs quotidiens a été divisée par deux depuis 1992 (30% à 15% en 2017), alors que chez les femmes cette part a diminué de 12% en 1992 à 7% en 2017.

La retraite reste un cap délicat. L'OFS a ainsi constaté que la consommation quotidienne d'alcool augmente considérablement avec l'âge. Et au passage à la retraite, la courbe s'affole. A 65 ans, un rentier sur quatre boit tous les jours. (ats/nxp)