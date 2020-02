L'aéroport des Eplatures à La Chaux-de-Fonds (NE) est dans le viseur de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), selon la RTS. L'organe de surveillance s'inquiète du respect des normes légales, après l'annonce de démissions de contrôleurs aériens.

Un communiqué de presse, envoyé le 16 janvier par le conseil d'administration de l'aéroport (Aresa) et annonçant une réorganisation, a fait réagir l'OFAC. Dans un courrier que Keystone-ATS a pu consulter, daté du 22 janvier, l'OFAC demande à Aresa de le renseigner dans les meilleurs délais sur cette évolution.

«Travail plus que conséquent»

«Nous relevons la démission de deux collaborateurs. Sachant que le personnel est déjà mince en temps normal et qu'il effectue un travail plus que conséquent pour maintenir l'exploitation, nous sommes en droit de nous poser un certain nombre de questions quant à l'assurance de la sécurité et la réouverture de l'aéroport conformément aux impératifs techniques et aux besoins des utilisateurs», peut-on lire dans la lettre.

Dans l'intervalle, l'OFAC a précisé à la RTS avoir reçu de premières clarifications et en attendre d'autres encore. Présidente de l'aéroport et directrice des Finances de La Chaux-de-Fonds, la PLR Sylvia Morel va aborder ce sujet au Conseil général de la Métropole horlogère ce mardi soir.

Réorganisation et modernisation

Le 16 janvier, le conseil d'administration avait annoncé dans un communiqué que le contexte aéroportuaire suisse et la démission de deux collaborateurs au sein de l'Aéroport régional des Eplatures (Aresa) l'avait conduit à entreprendre une réorganisation. Le directeur actuel a repris une fonction opérationnelle à plein temps et une autre personne en formation rejoindra l'équipe en août.

On pouvait aussi lire dans le communiqué qu'un nouveau directeur de l'aéroport serait prochainement recruté et qu'il aurait pour mission de développer les activités commerciales de l'aéroport. Ce dernier est d'ailleurs en cours de modernisation, des travaux importants au niveau des infrastructures ayant débuté et devant être terminés cette année.

Un accueil passager sera créé et les locaux techniques ainsi que la tour de contrôle seront rénovés. (ats/nxp)