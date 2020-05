Dans le sillage de l'affaire CarPostal, le Ministère public de la Confédération (MPC) a reçu des accusations pénales de la part de l'Office fédéral de la police (fedpol) le 22 mars 2019, soit il y a plus d'un an. Il a alors ouvert une procédure pénale contre inconnu pour suspicion d'octroi d'avantages à l'Office fédéral des transpsports (OFT), a indiqué lundi le MPC, confirmant une information du «Blick». Il n'a pas donné plus de détails.

Interrogé par l'ATS, fedpol a rapporté être tombé durant son enquête sur CarPostal «sur des actions potentiellement répréhensibles, qui ont été dénoncées auprès du Ministère public de la Confédération». Il s'agit de soupçons de sollicitations et d'octrois d'avantages en fonctions. La procédure a été ouverte contre inconnu.

Invitations luxueuses

Selon le «Blick», le MPC enquête pour déterminer si des collaborateurs de l'OFT et d'entreprises de transports se sont octroyés les uns les autres des avantages. Certains se seraient vu proposer des invitations dispendieuses au Festival du film de Locarno, repas et hébergement compris, d'après le journal, sans pour autant aucune preuve qu'ils les aient acceptées. La procédure se trouve dans la phase finale, a encore précisé fedpol. Les parties impliquées ont maintenant la possibilité de demander une prolongation de délai ou un complément de preuves. La conclusion de la procédure pourrait donc en être repoussée de plusieurs semaines ou mois.